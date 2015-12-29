Барнаул, 29 декабря, 2015, 06:47 — ИА Регнум. Обнародован размер дорожного фонда в 2016 году. Согласно распоряжению, подписанному губернатором Александром Карлиным, он составит 7 млрд. 287,7 млн. рублей. Эти деньги пойдут на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкцию региональных дорог, а также приобретение дорожной техники.

Зимняя дорога. Дмитрий Белюкин

По данным Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, большую часть средств, 2 млрд. 240 млн. рублей, выделят на ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них.

«Второй год подряд ремонту краевых дорог уделяют особое внимание. Из 7,8 тыс. км региональных дорог, на которые приходится основной грузопоток, большая часть дорожного покрытия уже отслужила по два-три межремонтных срока и требует обновления», — отмечается в информации алтайского стройуправления, которую сегодня, 29 декабря, озвучил официальный сайт региона.

Известно, что в 2016 году дорожники отремонтируют в общей сложности 367,5 км краевых трасс. Работы проведут на участках дорог «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» в Шелаболихинском районе, «Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» и «Бийск — Белокуриха» в Смоленском районе.

Ремонт с применением технологии холодного ресайклинга дорожники выполнят на трассах «Павловск — Ребриха — Буканское» в Мамонтовском районе и самой разбитой дороге «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области» в Ельцовском районе, которая неприятно впечатлила инспекторов ОНФ.

Также продолжатся работы и по современной технологии «Новачип», в том числе на мостовом переходе через реку Обь. На строительство объездной дороги в обход Барнаула в 2016 году направят 100 млн. рублей, но работы на этой точке завершат лишь в 2017 году.

«Еще 2 млрд. рублей выделят на содержание дорог и поддержание их состояния в соответствии с требованиями по безопасности дорожного движения. На строительство и реконструкцию трасс и искусственных сооружений на них в 2016 году предусмотрено более 1 млрд. рублей. В регионе построят 11,5 км новых дорог и 9 мостов», — поясняют в алтайском стройуправлении.

На софинансирование строительства сельских дорог, согласно федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», на 2016 год предусмотрено порядка 160 млн. рублей.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщал, что 2016 году, по имеющимся расчетам, сумма финансирования дорожной отрасли превысит 11 млрд рублей.

«Объемы работ в 2016 году будут большие. Мы продолжим реконструкцию этой автодороги, а также реконструкцию и частично капитальный ремонт магистрали Павловск — Ребриха — Буканское. Будем строить дороги в направлении Бийск — Целинное — граница с Кемеровской областью, дорожные работы продолжатся в Благовещенском районе, в целом ряде территорий юго-востока Алтайского края. Новое качество получат 380 километров региональных дорог», — отмечал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в уходящем 2015 году суммарное финансирование дорожного хозяйства в крае за счет всех источников составило более 11 млрд 700 млн рублей.