Тирасполь, 29 декабря, 2015, 04:49 — ИА Регнум. Появление молдавских таможенно-пограничных постов на территории Украины на границе с Приднестровьем означает, что Украина «не уважает себя» и «не доверяет самой себе». Об этом заявил в интервью приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

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Комментируя соответствующее соглашение Кишинева и Киева, Беляков отметил: «Иметь на своей территории посты другого государства — это в мировой практике нонсенс. Это значит, какие-то свои полномочия передаются другому государству. Это недоверие самому себе. Я думаю, что украинская сторона действует непоследовательно в этой части».

Чиновник напомнил, что такой прецедент на приднестровско-украинской границе уже был некоторое время назад, «но он был совсем недолго». «Украина поняла, что на своей стороне содержать иностранные посты, значит — себя не уважать. Тем более мы знаем, что в приграничных территориях работает и выполняет свои функции EUBAM (Миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдавии и Украине — прим. ИА REGNUM), она гарантирует контроль в части прохождения транспорта и на протяжении 10 лет докладывает, что никаких ситуаций, связанных с нарушением режима границы, контрабандными операциями, нет. Поэтому в этом одностороннем решении видим исключительно давление на ПМР с целью ограничения каких-либо экономических возможностей», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Молдавия и Украина подписали протокол об организации совместного контроля в международном пограничном пункте пропуска «Первомайск — Кучурган». Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.