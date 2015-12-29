Тирасполь, 29 декабря, 2015, 04:37 — ИА Регнум. В течение 2015 года произошло 47 случаев депортации из Молдавии военнослужащих РФ, направляющихся к месту несения службы в составе миротворческих сил. Об этом заявил в интервью приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

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«Это говорит о том, что одна сторона перешла к давлению на миротворческую операцию. Это предмет переговоров и дальнейшего разбирательства, в том числе в рамках ОКК», — сказал он.

Беляков напомнил, что миротворческая операция в целом и ОКК в частности действуют на основе международного, признанного ООН договора, и никаких решений по ограничениям доступа в Зону безопасности российским миротворцам ОКК не принимала. «Миротворческая операция действует на основе международного договора, который признан и ООН, и всеми сторонами. И вводить односторонние действия в части ограничения въезда российских офицеров недопустимо», — заявил Олег Беляков.

Он добавил, что регулярно звучащие со стороны Молдавии заявления о необходимости смены формата миротворческой операции на Днестре опасны. Попытки изменения миротворческого формата, по мнению Белякова, «могут пробудить до конца не исчерпанную конфликтность между РМ и ПМР». «Изменение любой составной части формата миротворческой операции может привести к необратимым процессам, которые могут создать эту конфликтность вновь. Это будет не выгодно ни молдавской, ни приднестровской стороне», — подчеркнул сопредседатель ОКК.

Он высказал мнение, что заявления ряда молдавских и других зарубежных политиков о необходимости изменения формата данной операции преследуют цель дестабилизации обстановки в регионе, что может быть полезно только внешним силам. «Сегодня стабильность на Днестре, которая существует благодаря этой операции, видимо, кого-то не устраивает. Дело, скорее всего, не в самой Молдавии, а за её пределами, в других странах, которые пытаются создать здесь очаг напряженности», — резюмировал Олег Беляков.

ИА REGNUM напоминает, что на протяжении последних полутора лет молдавские власти регулярно отказывали во въезде и депортировали из страны российских граждан, в том числе миротворцев и военнослужащих ОГРВ. Из-за блокады, начатой Киевом в марте 2014 года и активно поддержанной Кишиневом, российские миротворцы и военнослужащие ОГРВ вынуждены добираться в ПМР неофициально. При этом, как сообщало ранее близкое к молдавским спецслужбам издание Deschide, тактика блокады дает свои плоды: количество российских военных в Приднестровье уменьшается по мере истечения сроков контрактов, и большинство солдат ОГРВ в настоящее время — жители Приднестровья.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.