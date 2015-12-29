Бухарест, 29 декабря, 2015, 04:21 — ИА Регнум. Власти Румынии намерены предпринять активные действия для привлечения в страну туристов из России. Об этом заявила в интервью бухарестскому изданию Romania Libera председатель Национального агентства по туризму Румынии Анка Павел Надя.

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Она назвала одной из своих главных целей «поиск новых рынков для привлечения туристов в Румынию», и главной целью такой работы назвала Россию. По словам Нади, в январе в составе делегации представителей румынских туристических агентств отправится в Москву, где «попытается убедить российскую сторону, что Румыния идеально подходит для российских туристов». Возглавляемое ею агентство также намерено обратиться в МИД Румынии с тем, чтобы облегчить бюрократические процедуры, связанные с выдачей виз гражданам РФ.

Председатель Национального агентства по туризму Румынии заявила, что она «без ума» от российских туристов, потому что они являются «веселыми, шумными клиентами, активно пользующимися дополнительными услугами». «Им по нраву румынские бренды, и они весьма сентиментальны», — добавила она.

На данный момент, по словам чиновницы, число российских туристов, посещающих Румынию, невелико. Однако у поездок российских туристов в Румынию, утверждает она, есть определенная «традиция». «Они приезжали и во времена Чаушеску, особенно на побережье. В особенности их интересовало лечение грязями, для которого в Румынии была хорошая инфраструктура», — подвела итог Анка Павел Надя.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно соцопросу, проведенному в конце ноября — начале декабря румынским социологическим центром INSCOP Research, Россия является страной, которая наиболее негативно воспринимается гражданами Румынии. Положительно к России относятся лишь 26,8% жителей страны. Вслед за Россией в рейтинге недоброжелательности следуют Венгрия (36,7% положительных оценок) и Украина (47%).

Наиболее доброжелательно румынские граждане относятся к Испании (84,3% позитивных оценок), Италии (82,7%) и Великобритании (82%). Соседняя Молдавия, которую Румыния мечтает присоединить, находится примерно в середине рейтинга с показателем 74,3% положительного отношения.

Опрос был проведен на выборке из 1071 человека старше 18 лет, максимально допускаемая погрешность — 3%.