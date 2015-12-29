Кишинёв, 29 декабря, 2015, 03:56 — ИА Регнум. Группа из 14 депутатов парламента Молдавии, которые на прошлой неделе покинули Партию коммунистов Молдавии и вступили в союз с Демпартией, обратились в Конституционный суд страны с просьбой признать незаконным назначение президентом Николаем Тимофти на должность премьер-министра Молдавии Иона Стурзы. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе суда, запрос будет рассмотрен в срочном порядке — уже 29 декабря.

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Авторы обращения считают, что президент незаконно выдвинул кандидата в премьеры без учета мнения «парламентского большинства», о создании которого объявили демократы. Экс-коммунисты просят суд дать интерпретацию первого пункта 98-й статьи конституции Молдавии, согласно которому президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра «после консультаций с парламентскими фракциями».

В свою очередь сам Ион Стурза сообщил, что специальное заседание парламента, на котором будет проведено голосование относительно утверждения его Кабмина, состоится 4 января.

ИА REGNUM напоминает, что после выхода группы из 14 депутатов из Партии коммунистов и создания ими вместе с демократами социал-демократической платформы «За Молдову!» Демпартия заявила о наличии парламентского большинства для назначения правительства. Демократы также в жесткой форме потребовали от президента Николая Тимофти выдвинуть в премьеры фактического лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

В то же время президент Тимофти, ранее заручившийся поддержкой ЕС в своем противостоянии с Плахотнюком, принял решение назначить кандидатом в премьеры его политического оппонента Иона Стурзу. Как демократы, так и отколовшиеся от Компартии депутаты от консультаций с кандидатом в премьеры отказались.

Стоит также отметить, что нынешний состав Конституционного суда Молдавии считается подконтрольным Демпартии и Плахотнюку.