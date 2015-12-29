Ханты-Мансийск, 29 декабря, 2015, 03:00 — ИА Регнум. Гибель восьми подростков 13−16 лет в дачном доме в городе Лянтор Сургутского района поздно вечером 5 декабря всколыхнула не только Югру, но и всю Россию. После возгорания помещения четверо девочек и четверо мальчиков не смогли самостоятельно его покинуть. Возможной причиной их гибели является отравление угарным газом. Установлено, что подростки до поездки на дачу приобрели алкогольные напитки в двух магазинах города Лянтора. Владельцы данных торговых точек привлечены к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним по статье 14.2 КоАП РФ. Через Роспотребнадзор решается вопрос о предоставлении в суд документов о прекращении деятельности этих магазинов.

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Только по городу Ураю статистика удручающе красноречива: за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество пожаров увеличилось на 6%, число погибших — на 80%, травмирование людей на пожарах увеличилось на 72%.

Пять человек угорели в югорском посёлке городского типа Березово. ЧП произошло 21 декабря. Около 9 часов утра поступило сообщение об обнаружении в одном из жилых домов по ул. Центральная в посёлке Берёзово тел пяти человек, среди которых две женщины (54 и 30 лет) и трое мужчин (58, 37 и 36 лет). Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предварительно установлено, что обогрев и газификация жилого помещения, где были обнаружены тела, осуществлялась при помощи газового котла. В тот момент, когда погибшие легли спать, произошла утечка газа, что и стало причиной их гибели. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

А 5 октября в югорском поселке Белый Яр сгорел целый подъезд двухэтажного дома. Без крова осталось более 40 человек. Все, к счастью, живы. Огонь не перекинулся на второй подъезд благодаря противопожарной стене, которую установили в 2007 году тоже после возгорания.

Три человека пострадали от взрыва в котельной, расположенной в 34 километрах от югорского города Нягани 19 сентября, в производственном помещении ОАО «Няганьпереработка» произошло возгорание. Двое из пострадавших получили травмы средней тяжести, один — лёгкой. В результате пожара котельная полностью уничтожена.

Самый тяжкий техногенный пожар произошёл в Нефтеюганском районе ХМАО на Приразломном месторождении в середине октября. В результате возгорания пострадали три человека, полностью уничтожен нефтяной резервуар объемом 10 тысяч кубометров. Площадь возгорания составляет приблизительно 3 тысячи квадратных метров. Один человек погиб. Двое получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены на вертолетах в медучреждения. Разработкой месторождения занимается предприятие «РН-Юганскнефтегаз», с 2005 года входящее в компанию «Роснефть». В результате прокурорской проверки выяснилось, что при подготовке к работам сотрудники «Юганскнефтегаза» нарушили требования промышленной безопасности.

В Сургуте мужчина пытался сам себя поджечь перед зданием ГИБДД. Таким образом он пытался отомстить за эвакуированную на штрафстоянку «Газель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД по ХМАО-Югре. Акт самосожжения не удался — полицейские незамедлительно отреагировали и потушили возникшее возгорание одежды гражданина. По предварительным данным мужчина 1953 года рождения получил незначительные ожоги и был госпитализирован… в психиатрическую больницу.