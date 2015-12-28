Тбилиси, 28 декабря, 2015, 23:58 — ИА Регнум. Заседание меньшинства парламента Грузии, на котором депутаты заслушали кандидата на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили, не обошлось без словесной перебранки. Она завязалась после того, как депутаты настоятельно поинтересовались расследованием дела о гибели малолетней Барбары Рафалянц и обвинили правительство в отсутствии политической воли для завершения этого расследования.

fitspiritandbody.com Птички

«Для того, чтобы завершить расследование этого и других дел, у вас есть все условия, кроме политической воли», — заявил депутат от ЕНД Нугзар Циклаури, а депутат Коба Субелиани пригрозил, что нынешнее правительство Грузии, которое убийство ребенка свалило на представителя ЕНД Георгия Гвиниашвили, никогда из дела Рафалянц не выберется.

«Ваш заместитель министра культуры обвинил Георгия Гвиниашвили в смерти ребенка, и никто из вас выбраться из этого дела не сможет. А вы стоите и смеетесь. Ребенок умер, а вы обвинили нас в смерти ребенка», — заявил Коба Субелиани.

Реплики депутата вывели Георгия Квирикашвили из состояния равновесия и он призвал оппозиционеров сменить тональность.

«Тональность измените. Я подтверждаю, это несчастье, что дело Рафалянц до сих пор не расследовано. Но почему ты, такой взрослый человек, обманываешь всех? И прекратите спекуляции. На тему дела Рафалянц я не шутил. Я пошутил по поводу ваших обвинений в большевизме. Вы обвиняете в большевизме меня, но разве ваш режим не был большевизмом?!» — воззвал к представителям меньшинства Квирикашвили и еще раз призвал их сменить тональность.

10-месячная Барбара Рафалянц погибла 30 сентября 2012 года, накануне парламентских выборов в Грузии. По информации МВД Грузии, первоначально 30 сентября вечером в полицию села Колаги Гурджаанского района поступило сообщение о пропаже девочки. Через некоторое время тело ребенка нашли мертвым в глиняном кувшине (квеври) с водой. Тогда родители девочки связали ее гибель с политической деятельностью родственницы, которая была активисткой оппозиционной в тот период коалиции «Грузинская мечта». Представители коалиции в своих заявлениях недвусмысленно обвиняли в гибели ребенка лидеров ЕНД.

После прихода к власти лидеры коалиции «Грузинская мечта» не раз обещали расследовать дело Барбары Рафалянц и наказать виновных, но пока свое обещание не выполнили, а дело остается нераскрытым.