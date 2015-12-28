Тбилиси, 28 декабря, 2015, 23:56 — ИА Регнум. Правительство Грузии финансирует пророссийские СМИ и пророссийскую пропаганду в стране, заявила на заседании парламентского меньшинства 28 декабря депутат от «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе. Фракция меньшинства заслушала новый состав кабинета министров во главе с Георгием Квирикашвили.

cont.ws Медведь

Херхеулидзе и другие депутаты ЕНД пояснили, что имеют ввиду, прежде всего, студию «Объектив», которую явно финансирует правительство. Они пообещали прислать Квирикашвили исследования, которые подтверждают это обвинение.

Георгий Квирикашвили назвал обвинения оппозиции полным абсурдом и заявил, что правительство никакие пророссийские организации не финансирует.

«Я сам очень обеспокоен ростом в стране пророссийской пропаганды, и это мое личное отношение», — заверил лидеров ЕНД будущий премьер-министр.