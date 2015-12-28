Хельсинки, 28 декабря, 2015, 21:49 — ИА Регнум. Финские компании, работающие на российском рынке, начинают задумываться о переводе производства в РФ, пишет сегодня, 28 декабря, финский национальный вещатель Yle.

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Как поясняет издание, в результате падения курса рубля цены на изготовленную в Финляндии продукцию стали слишком высокими для российских потребителей. Это заставляет многие компании задуматься, стоит ли уходить с российского рынка или, напротив, инвестировать и запускать производство на местном уровне. Таким образом, ослабевшая экономика России предоставляет финнам шанс на развитие. Снижение затрат на материалы и рабочую силу заметно снижают и инвестиционные расходы.

«Если товары хорошего качества, а спрос на них ожидается и в перспективе, то есть смысл решиться и перевести производство в Россию», — считает заместитель исполнительного директора Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен.

Российские программы, нацеленные на импортозамещение, не препятствуют иностранным вкладчикам. Так, финская молочная компания Valio и производитель каш быстрого питания Myllyn paras уже перевели производство в Россию. Многие производители также проявляют интерес к российскому рынку и даже основывают дочерние компании, отмечает финское СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Торгпредство РФ в Финляндии, согласно уточненным данным Статистического центра Финляндии, по состоянию на начало 2014 года объем накопленных финских прямых инвестиций в России составлял 2,8 млрд евро. Россия находится на 6-м месте в рейтинге стран-реципиентов финских прямых инвестиций (с долей 2,7%). По оценкам Финско-российской торговой палаты и инвестиционного агентства Helsinki Business Hub, в России работает от 600 до 650 финских компаний.

Напомним, что экспорт товаров из Финляндии в Россию в январе-сентябре 2015 года упал на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объёмы поставок из РФ в Финляндию, в свою очередь, сократились также на 33%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 декабря в пресс-службе таможни Финляндии.

Стоимость финского экспорта в Россию в сентябре текущего года составила 272 млн евро, что на 35% меньше по сравнению с 2014 годом. Импорт российских товаров в Финляндию в стоимостном выражении сократился на 24% и составил 519 млн евро.

Ранее Торговый представитель России в Финляндии Валерий Шлямин заявил о том, что падение товарооборота между Россией и Финляндией на 80% обусловлено системными проблемами и конъюнктурой мировых рынков и лишь на 20% — влиянием санкций и контрсанкций. По словам Шлямина, «в истории российско-финляндских экономических отношений 2015 год оказался, пожалуй, самым сложным за последние десятилетия».