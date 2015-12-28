Тбилиси, 28 декабря, 2015, 21:10 — ИА Регнум. «Этот кабинет министров нельзя назвать правительством Грузии, потому что это правительство «Карту банка», а все в это правительство назначаются по тому, какие имеют заслуги перед Бидзиной Иванишвили», — заявила на заседании парламентского меньшинства 28 декабря депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Ирма Надирашвили. Фракция меньшинства заслушала новый состав кабинета министров во главе с Георгием Квирикашвили.

rustavi2.com Ирма Надирашвили

Ирма Надирашвили напомнила, что и кандидат в премьер-министры Георгий Квирикашвили в свое время был гендиректором «Карту банка», из этого же банка пришел в правительство кандидат в министры экономики Дмитрий Кумсишвили, два бывших начальника охраны Иванишвили заняли посты силовых министров, а личный врач Иванишвили стал министром здравоохранения.

Обсуждая кандидатуры будущих министров и премьера, депутат Георгий Габашвили отметил, что если бы Грузия была нормальной страной, на этой трибуне сегодня стоял бы Бидзина Иванишвили, который реально управляет страной, и отвечал бы на вопросы депутатов.

По его словам, именно Иванишвили принял решение об увольнении предыдущего премьера, причем, сделал это так быстро, что не дал никому времени на раздумья. Иванишвили же, по мнению ЕНД, принял решение о назначении на должность премьера Георгия Квирикашвили.

Позитивный жест в отношении будущего премьера сделал лишь депутат Михаил Мачавариани, по мнению которого, Георгий Квирикашвили отличается от своих предшественников тем, что не избегает общения с оппозицией.

Отвечая на эти заявления лидеров ЕНД, Георгий Квирикашвили напомнил им, что свою карьеру он начал в 1993 году, в банковском секторе проработал в общей сложности 13 лет, из которых только 6 лет отслужил в «Карту банке».

«4 года и шесть месяцев я работал в парламенте Грузии, был заместителем председателя комитета экономической политики, работал в международных консультационных компаниях, имею опыт работы с международными финансовыми институтами, получил образование в Америке, окончил два вуза в Грузии», — напомнил кандидат в премьеры эпизоды из своей биографии.

Он подчеркнул, что не разделяет внедренный оппозицией термин «неформального правления», но не отрицает, что Бидзина Иванишвили является фигурой, имеющей политическое влияние.

По словам Квирикашвили, Бидзина Иванишвили пришел в политику и ушел из нее не для того, чтобы накопить или приумножить свое богатство, наоборот, все эти годы он тратил миллионы и миллиарды своих средств на помощь людям и восстановление памятников.