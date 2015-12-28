Тбилиси, 28 декабря, 2015, 21:08 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Квирикашвили уважает институт президента и Конституцию страны. Об этом он заявил на заседании фракции «Свободные демократы» парламента Грузии, где депутаты заслушали новый состав правительства.

oxu.az Георгий Квирикашвили

Отвечая на вопросы депутатов, Квирикашвили пообещал, что будет принимать участие в заседаниях функционирующего при президенте Совета национальной безопасности, если физически у него будет такая возможность.

Как известно, предшественник Квирикашвили на посту премьера в заседаниях Совбеза не участвовал и отличался резкими заявлениями в адрес президента Георгия Маргвелашвили.

На вопрос, не продолжит ли будущий премьер позорную кампанию выселения президента из его резиденции, Квирикашвили ответил, что никакой кампании против президента правительство не ведет.

«Я не знаю, о какой кампании вы говорите. Отдельные лица имеют право делать такие заявления. Это дело вкуса. Если бы я был на месте президента, я бы больше считался с политической командой. Но президент находится в своей резиденции, и вопрос его выселения со стороны правительства ставиться не будет», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

При прежнем премьере и сам Ираклий Гарибашвили, и многие члены кабинета министров вслед за бывшим премьером Бидзиной Иванишвили активно критиковали президента Георгия Маргвелашвили за то, что после выборов и вступления в должность он нарушил данное перед выборами обещание и занял резиденцию, выстроенную при Михаиле Саакашвили.