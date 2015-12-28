Тбилиси, 28 декабря, 2015, 21:05 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Квирикашвили обещает, что процесс восстановления справедливости будет максимально ускорен. Об этом он заявил на заседании фракции «Свободные демократы» парламента Грузии, где депутаты заслушали новый состав правительства.

Ханс фон Аахен. Торжество Истины и Справедливости. 1598

По информации будущего премьера, соответствующие структуры ведут активную работу в этом направлении.

«Насколько мне известно, определенный прогресс достигнут по делу Зураба Жвания, есть прогресс и по делу Эроси Кицмаришвили. Идет активная работа и по другим делам. Я обещаю, что лично изучу эти вопросы и на следующей встрече отвечу на них более конкретно», — заявил Квирикашвили.

Относительно темпов восстановления справедливости, которыми недовольны общественность и оппозиция, кандидат в премьер-министры пояснил, что на этот счет существует определенная процедура и над этим направлением усиленно работает созданный в Главной прокуратуре новый департамент.

«Со своей стороны мы попытаемся максимально выполнить это обещание и по возможности ускорить процесс, но это деликатный процесс со многими измерениями, поэтому необходимо действовать максимально быстро, но в то же время с наибольшей точностью», — заявил Квирикашвили.

Среди других вопросов, на которые будущий премьер обещает обратить внимание и взять под свой контроль, он назвал расследование факта избиения одного из лидеров «Свободных демократов» депутата Зураба Абашидзе, а также факты убийства граждан в ночь на 26 мая 2011 года, трупы которых были подброшены на крышу одного из магазинов на площади Свободы.

Восстановление справедливости было одним из предвыборных обещаний коалиции «Грузинская мечта» перед выборами 1 октября 2012 года.