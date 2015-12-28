Тбилиси, 28 декабря, 2015, 21:01 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что правительство Грузии активно работает над реформой пенсионной системы и собирается запустить ее уже в 2017 году. Об этом он заявил на заседании фракции «Свободные демократы» парламента Грузии, где депутаты заслушали новый состав правительства.

Adam Jones Пенсионер на скамейке в парке. Сигнахи. Грузия

По его словам, дизайн этой реформы уже определен, и ее основные положения были рассмотрены на состоявшемся несколько дней назад заседании экономического совета правительства.

«Для того, чтобы начать осуществление такой реформы, необходимо хорошо подготовиться, провести определенные законодательные изменения. Поэтому мы ведем работу над пакетом законодательных изменений. Для осуществления реформы необходимы институционные изменения, создание пенсионных фондов, информирование общественности. Информационную кампанию мы начнем в 2016 году, а запустить реформу, наверное, сможем в начале 2017 года», — сообщил Квирикашвили.

Он призвал представителей «Свободных демократов» активно подключиться к разработке и обсуждению проекта пенсионной реформы.

В то же время кандидат в премьеры заверил депутатов, что положение нынешних пенсионеров в результате такой реформы ни в коем случае не ухудшится. «Мы сохраним основной пакет нынешним пенсионерам до того, пока альтернативный проект не принесет ощутимых результатов. Обещаю, что положение нынешних пенсионеров не ухудшится», — заявил Квирикашвили.