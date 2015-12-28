Москва, 28 декабря, 2015, 20:59 — ИА Регнум. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) передал ВКС России первую партию адаптированных для транспортной авиации комплексов радиоэлектронной борьбы семейства «Витебск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КРЭТ.

Ростех

Новая модификация «Витебска», которая только начинает поступать в войска, будет устанавливаться на борт самолетов и вертолетов транспортной авиации. Оснастить этой системой планируется уже стоящие на вооружении Воздушно-космических войск (ВКС) РФ самолеты Ил-76, Ил-78, Ан-72, Ан-124, а также перспективные транспортные самолеты Ил-112В. Кроме того, комплекс РЭБ устанавливается на борт транспортных вертолетов семейства Ми-8 и Ми-26.

«Реализация этой программы позволит в короткие сроки существенно увеличить боевую устойчивость транспортной авиации ВКС России, — заявил первый заместитель генерального директора КРЭТ Игорь Насенков. — Для этих целей КРЭТ адаптировал бортовой комплекс обороны боевых самолетов и вертолетов «Витебск», который уже доказал свою эффективность, обеспечивая их надежную защиту при непосредственном соприкосновении с противником».

Комплекс «Витебск» уже поставляется КРЭТ для оснащения ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25, транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8АМТШ. Он предназначен для защиты авиатехники от зенитных ракет противника с инфракрасными, радиолокационными или комбинированными головками самонаведения. Данная система позволяет отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров от самолета и «увести» ракету от цели.

В ходе испытаний вертолет Ми-8, оснащенный комплексом «Витебск», подвергался обстрелу из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Из нескольких десятков выпущенных по вертолету ракет ни одна не достигла цели.