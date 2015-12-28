Тюмень, 28 декабря, 2015, 20:22 — ИА Регнум. В Тюменской области уходящий, 2015 год, отметился нарушениями прав детей. Детскому омбудсмену Павлу Астахову пришлось уделить региону пристальное внимание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок

В начале декабря была осуждена 20-летняя тобольчанка, заморившая голодом своего маленького сына. Трагедия произошла весной. Вечером 28 февраля она ушла из дома, оставив сынишку одного, и не приходила до 11 марта. Мальчик умер от длительного голодания и отсутствия питья. Суд назначил юной даме 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

А 28 ноября, в одном из автомобильных боксов гаражного кооператива «Сталкер» Тобольска, были обнаружены тела троих юношей и двух девушек в возрасте от 15 до 16 лет без видимых признаков насильственной смерти.

По данным следствия, их смерть наступила от отравления выхлопными газами от работы двигателя автомобиля в гараже. Тела погибших обнаружил владелец бокса, их 20-летний знакомый, который привез ребят накануне ночью в свой гараж. Как он утверждает, подростки попросили остаться внутри, чтобы не проводить время на улице, на что он ответил согласием и ушел. Вместо того, чтобы в столь поздний час направить ребят домой. Такая безответственность подозреваемого и привела к их трагической гибели.

В ноябре региональный СКР и прокуратура отказали в возбуждении уголовного дела в связи с сентябрьским побегом двух воспитанниц из Борковского детского дома. Беглянки обратились в компетентные органы с жалобами о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними детьми в детдоме. Две воспитанницы учреждения, 15-летняя и 16-летняя девушки, заявили, что сбежали и сумели добраться до Тобольска, чтобы поведать миру о рукоприкладстве, оскорблениях и публичных унижениях, которые там якобы практикуются. Якобы в детдоме несколько раз беременели школьницы, которых тайком заставляли пить таблетки, вызывающие выкидыш. Беглянки уверяли, что такие таблетки доводилось принимать и им. Кроме того, они якобы не получили деньги за работу летом в «отрядах мэра», а возмущаться несправедливостью в детдоме будто бы невозможно — непокорных якобы отправляют в психиатрическую больницу в Винзилях.

Все обвинения, высказанные девушками в заявлении, директор детского дома отмела напрочь. А следственные органы спустя два месяца огласили итоги реагирования правоохранителей на заявление беглянок. Фактов совершения в отношении девочек противоправных действий не установлено ни в детском учреждении, ни в Тобольске. Также не подтвердилась информация о неполной выплате беглянкам денежных средств, заработанных ими летом в «Отрядах главы Борковского муниципального образования». Чтобы деньги не были истрачены на табак и алкоголь, деньги девочек лежат в сейфе и находятся у администрации детского дома, которая является их законным представителем. Необходимые суммы по просьбам воспитанниц выдаются директором.

В мае на сайте одного из СМИ была размещена информация о нарушениях в Ишимской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате: шесть воспитанников, трое из которых ранее уже были замечены в употреблении алкоголя и совершении мелких краж, и одна девочка посетили сауну в селе Стрехнино, где изрядно употребили спиртное. 28 апреля завуч школы отругала юных гуляк. Один из них записал непедагогичную воспитательную беседу на телефон и сделал достоянием СМИ.

Проверка показала, что одной из причин совершения подростками правонарушения стала ненадлежащая работа педагогов с подопечными. В интернате скрывались факты правонарушений, совершенных учащимися, когда должны были быть донесены до подразделения по делам несовершеннолетних. Коррекция девиантного поведения и профилактическая работа с ребятами не проводилась.

Также в ноябре родительский комитет в Тюменской области пробил тревогу: среди четвероклассников в рамках предмета «Окружающий мир» был проведён мастер-класс под названием «Путешествие сперматозоида» с подробным знакомством детей с устройством детородных органов человека. В занятии принимали участие методисты городского департамента образования. Учащиеся получили задания подготовить доклад на тему размножения слонов, а также нарисовать мужчину и женщину нагишом. Павел Астахов в своём микроблоге в Twitter сообщил: «Руководство Тюменской области меры и разберётся со странными «уроками» секс-просвета, проведёнными в некоторых школах области». Правда, позднее выяснилось, что такой урок был лишь в одной школе и исключительно в экспериментальном порядке. Массово программы секс-просвещения в школах региона не реализуются.