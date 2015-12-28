Дамаск, 28 декабря, 2015, 20:22 — ИА Регнум. При поддержке Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) правительственным войскам Сирии в провинции Латакия удалось установить контроль над участком границы с Турцией и взять под свой контроль 3 важные высоты. Об этом, как пишут «Известия», сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Taras Kalapun Бунгало в Латакии. Октябрь 2006 года

«Установлен контроль над левым берегом реки Эль-Кебир от турецко-сирийской границы до населенного пункта Сораф, — говорит он. — На направлениях Кбана и Сирмания взяты под контроль три важные высоты».

Рудской добавил, что в провинциях Латакия и Дамаск штурмовые отряды сирийской армии ведут наступательные действия в северном и восточном направлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.