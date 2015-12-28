Симферополь, 28 декабря, 2015, 20:12 — ИА Регнум. Правительство РФ выполняет обещания, данные Крыму, и финансирование полуострова из федерального бюджета уменьшено не будет. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в Симферополе 28 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Объёмы финансирования Крыма уменьшены не будут. Правительство Российской Федерации выполняет всё в полном объёме. Деньги будут доведены и по федеральной целевой программе, и по республиканским программам. В данном случае я могу сказать, что такого бюджета, который был принят на последней сессии, при Украине никогда не было. Поэтому говорить, что затянем пояса, не будем. Может быть, будем к каким-то реалиям привыкать, но, тем не менее, позиция не ухудшается», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что сегодня внешние факторы «давят на экономическую ситуацию» во всей Российской Федерации, однако «делается все возможное» для сохранения темпов роста экономики и поддержания всех социальных категорий граждан. «Объемы финансирования по соцкатегориям не уменьшились, и льготы, которые были в прошлом году, сохранились в нынешнем», — отметил глава Крыма.

Напомним, что в 2015 году Крым сохранил ряд социальных льгот, которые были у крымчан при Украине, но не были предусмотрены по российскому законодательству.