Вологда, 28 декабря, 2015, 19:33 — ИА Регнум. Монумент установлен на высоком берегу реки Суды в Бабаевском районе. Отсюда в годы войны уходили на фронт местные жители. Более 5000 из них — каждый второй солдат и офицер — остались лежать на полях сражений. В 1941—1942 годах через Борисово-Судский район двигался поток эвакуированных ленинградцев. Здесь создали четыре эвакопункта, в которых побывали в общей сложности более 80 тысяч человек. Большое значение имели и дороги Бабаевского и Борисово-Судского районов, по которым везли на фронт технику и боеприпасы, а оттуда транспортировали раненых бойцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Российском военно-историческом обществе.

Новый памятник сегодня открыли советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский, а также глава Бабаевского района Игорь Кузнецов. К монументу местные жители и гости возложили цветы и венки, а школьники выставили почетный караул.

«В этом году в честь 70-летия Великой Победы в стране было установлено 12 таких памятников. Один из них нашел свое место на Донбассе, где в ходе военных действий, при рытье окопов, были случайно обнаружены останки бойца Красной Армии. Мы должны сохранить память о той страшной войне и не допустить ее впредь», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Назаров.

Мемориал Советскому солдату — не первый памятник, открывшийся в Бабаевском районе в этом году. В честь юбилея Победы на железнодорожной станции Бабаево установили памятник зенитчикам, в сельском поселении Тороповское — винт самолета, упавшего в местные болота в годы войны. Кроме того, были обновлены военные мемориалы практически во всех бабаевских деревнях и селах.

Добавим, что в настоящий момент на Вологодчине установлены указатели к памятникам, посвященным победе в Великой Отечественной, и к местам боевой славы. 35 знаков туристкой навигации появились в Вологде и Череповце, Вытегорском, Шекснинском, Бабаевском и Чагодощенском районах. Средства на это выделил федеральный бюджет.