Москва, 28 декабря, 2015, 18:19 — ИА Регнум. В уходящем 2015 году жители Москвы, как и других регионов России, были больше озабочены проблемами внешней политики, чем внутриполитической повесткой дня. Тем не менее, даже на этом фоне ряд событий в Москве можно признать небезынтересными с политической точки зрения.

Водопроводная труба

Состав администрации города во главе с Сергеем Собяниным в 2015 году не претерпел существенных изменений. Произошедшие кадровые перестановки едва ли могут восприниматься как радикальные: по сути, чиновники столичной мэрии перемещались в рамках одной управленческой системы. В частности в апреле свой пост покинул глава департамента ЖКХ Андрей Цыбин. Примечательно, что на этой должности находился с 2008 года, представляя практически не существующую на сегодняшний день «команду Лужкова». Но тут же он был назначен префектом Юго-Восточного округа столицы, которым до этого руководил Владимир Зотов, занимавший свой пост аж с 1991 года. Сергей Собянин, правда, не отправил Зотова на пенсию, а назначил своим советником. Тогда же новым главой департамента ЖКХ и благоустройства стал Владимир Говердовский — до этого он с 2012 года был префектом Северо-Западного округа. А место Говердовского занял Алексей Пашков — он с 2011 года работал зампрефекта ЮВАО. Впрочем, в кресло префекта Говердовский вернулся уже в ноябре, возглавив администрацию Центрального округа города вместо скоропостижно скончавшегося Виктора Фуера.

В то время как регионы активно принимали участие в избирательной кампании к единому дню голосования 13 сентября 2015 года, Москва практически осталась в стороне от политических процессов. В столице состоялись довыборы в шесть советов муниципальных депутатов; информация о них была крайне скудной, а результаты — предсказуемыми: везде победили кандидаты от «Единой России», хотя конкуренцию им составляли представители разных политически партий, как парламентских, так и не представленных в Госдуме, и самовыдвиженцы.

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Предварительные итоги политического года в Москве мэр города подвел уже 21 октября, выступая с отчетом в Мосгордуме. Вопросы, на которых мэр остановился в ходе своего выступления, по большей части относились к сфере экономической и социальной политики. В частности, по словам Собянина, за последние пять лет Москва преодолела транспортный кризис. Мэр не обошел вниманием и один из наиболее дискуссионных вопросов транспортной политики Москвы: платные парковки. В результате их введения загруженность дорог снизилась, средняя скорость движения возросла, а в бюджет города поступило уже 4 млрд рублей. По словам Собянина, «в Европе к платной парковке шли десятилетиями, мы реализовали за три года».

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в Москве второй год остаётся реформа здравоохранения. Комментируя промежуточные итоги этой программы, Собянин заявил, что модернизация медицинских учреждений продолжается успешно: с помощью электронных систем сократилось время ожидания врача, скорая помощь приезжает по вызову за 8 минут, снижается смертность жителей Москвы. Так же оптимистично настроен и заместитель мэра Леонид Печатников, который в интервью изданию Lenta.ru отметил, что «изменения, которые произошли в московском здравоохранении, получают, мягко говоря, неоднозначную оценку», но при этом, на его взгляд, необходимы. В частности, Печатников обосновал планы не выдавать полисы ОМС тем, кто не прошел диспансеризацию: по его словам, это предложение сделано в целях оптимизации финансовых расчетов бюджетного обеспечения столичного здравоохранения. Между тем, эксперты продолжают критиковать реформу здравоохранения: в частности, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель Улумбекова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM охарактеризовала ее как «псевдореформу, проявление волюнтаризма».

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Еще одна тема, волновавшая москвичей в 2015 году — введение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 июля 2015 года. С одной стороны, этот вопрос относится к сфере ЖКХ, с другой — акции протеста, прошедшие в городе по факту введения новой графы в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг, вполне вероятно имеют политическое измерение, что особенно актуально в предвыборный год. «Хапремонт», как его уже успели окрестить москвичи, многим уже обходится очень дорого, а с учетом инфляции и падения реальных доходов населения, можно предположить, будет вызывать все большее раздражение.

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Что касается градостроительной политики Москвы, то она, по словам Собянина, в настоящее время заключается в отказе от уплотнительной застройки и в замене этой стратегии на максимальное сохранение сложившейся городской среды. В частности, отметим, речь идет о реновации столичных промзон, которые в условиях сокращающегося числа свободных земельных участков остаются наиболее значительным ресурсом девелопмента. К сожалению, «максимальное сохранение сложившейся городской среды» по-прежнему не предполагает трепетного отношения к архитектурно-культурному наследию столицы. По данным столичных граодзащитников, в числе наиболее значительных утрат 2015 года — снесенный комплекс домов купца Привалова на Садовнической улице, 9, в районе Замоскворечье, автором которого был Эрнст-Рихард Нирнзее; фабрика купцов Бахрушиных в Кожевническом проезде; несколько исторических сооружений на ВДНХ; ряд внутренних корпусов комплекса доходных домов Михайлова на Большой Дмитровке и другие памятники архитектуры разных лет. Только в первой половине этого года общественное движение «Архнадзор» зафиксировало факты уничтожения более 20 исторических зданий в Москве.

Депутаты Мосгордумы 25 ноября в окончательном чтении приняли бюджет Москвы на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов. Нынешняя бюджетная политика Москвы в каком-то смысле является иллюстрацией выражения «делать хорошую мину при плохой игре». Поскольку Москва является одним из субъектов Федерации, сложности в экономики страны, конечно, не могут не распространяться и на экономику города. Между тем, в столичном парламенте продолжают утверждать, что финансирование направлений для устойчивого развития города не предполагает кардинальных изменений по сравнению с предыдущим периодом, а дефицит бюджета (он составляет около 50 млрд рублей) невелик, и в процессе исполнения бюджета он будет покрыт.

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