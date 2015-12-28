Ярославль, 28 декабря, 2015, 18:01 — ИА Регнум. 28 декабря в Ярославской области были открыты новый пешеходный мост в поселке Борисоглебский и физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Мышкине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве региона. ФОК в построен на средства компании «Газпром» и областного бюджета. «Газпром» выделил на строительство комплекса 200 миллионов рублей, еще 44 миллиона были выделены из бюджета Ярославской области. Спортивный комплекс рассчитан на 260 человек и включает в себя бассейн с 5 дорожками. Он получил название «Гладиатор».

ФОК в Мышкине. Фото администрации Мышкинского МР

В поселке Борисоглебский также 28 декабря был открыт новый пешеходный мост через реку Устье. Старый мост был разрушен половодьем в апреле 2013 года. На возведение нового моста из дорожного фонда региона было выделено 18 миллионов рублей, а из бюджета Борисоглебского поселения — 2,5 миллиона рублей.

«Первый мост появился еще более 30 лет назад, его неоднократно сносило, снесло его окончательно в апреле 2013. Первая попытка сделать проектно-сметную документацию была неудачная, так как я пытался ее сделать бесплатно, ведь бюджет у нас небольшой. Но потом нашелся спонсор, выполнили проект и разыграли тендер. Сложность строительства моста была в том, что его надо было варить, и варить сварщикам-профессионалам. Но в итоге сделали на совесть, и сегодня мы открыли долгожданный мост» — рассказал корреспонденту ИА REFNUM глава Борисоглебского района Владимир Попов.

В открытии ФОКа и моста приняла участие депутат Государственной Думы России, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.