Минск, 28 декабря, 2015, 17:52 — ИА Регнум. Международная федерация тяжёлой атлетики уличила двух белорусских спортсменов в употреблении допинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фернандо Ботеро Ангуло, «Адам и Ева»

Положительные результаты тестирования на употребление допинга выявлены у двух членов сборной Белоруссии, участвовавших в ноябрьском Чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне. В частности, на употреблении запрещённого анаболика попались Анастасия Новикова и её коллега Александр Венскель. Как сообщает сайт Международной федерации тяжёлой атлетики, в пробах белорусских спортсменов обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

Новикова — обладательница бронзовой Олимпийской медали (2008), а также титулов чемпионки мира (2011) и трёхкратной чемпионки Европы. Венскель — трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, возглавлял белорусскую юношескую Олимпийскую сборную.

На ЧМ в Хьюстоне Новикова и Венскель едва не дотянули до «бронзы», заняв четвёртые места. После выявления допинга в их пробах спортсмены отстранены от соревнований. Так как Новикова ранее уже уличалась в употреблении допинга, то ей грозит пожизненная дисквалификация. Помимо этого будет пересмотрено количество выданных белорусам лицензий на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и объявлено о других санкциях.

Как сообщало ИА REGNUM, лондонская Олимпиада 2012 года сопровождалась громким «допинговым скандалом», фигурантами которого стали известные белорусские спортсмены. После этого Александр Лукашенко распорядился принять меры по недопущению впредь подобных провалов и вице-премьер Белоруссии (на то время) Анатолий Тозик внёс ряд предложений по совершенствованию методов выявления проб на допинг, что не уберегло белорусских спортсменов от новых разоблачений.