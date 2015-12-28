Москва, 28 декабря, 2015, 19:45 — ИА Регнум. На Крымской набережной в Москве, в рамках фестиваля «Круг света» появятся подсвеченные ледяные скульптурные композиции, заявил 28 декабря журналистам руководитель проекта Николай Корденевский. По его словам, предварительная дата открытия шоу запланирована на 30 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ледовая скульптура Снегурочки на Крымской набережной

«Сейчас вовсю идет монтаж ледовых фигур Деда Мороза и Снегурочки и шестиметровой ледовой горки с тремя виражами. Для создания ледового городка был привезен лед из города Серов. Всего используют порядка 200 тонн льда. Взаимодействие света и льда — это как раз то, что мы хотим презентовать москвичам», — сообщил Корденевсикий.

Организатор добавил, что для создания шоу используется 50 световых приборов общей мощностью 50 киловат. «60-минутное представление будет демонстрироваться ежедневно в цикличном режиме», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Ледяная Москва. В кругу семьи» с 30 декабря на Поклонной горе все желающие смогут увидеть точечные копии достопримечательностей столицы изо льда.