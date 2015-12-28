Ярославль, 28 декабря, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Одного из самых богатых людей Ярославля Евгения Мухина просят вернуть городу земельный участок около храма Николы Мокрого. Соответствующее обращение распространено в социальных сетях. Его автор — бывший депутат Ярославской областной думы, общественник и борец за здоровый образ жизни Петр Губочкин. Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагаемая застройка около храма 17-го века вызвала волну протестов и сопротивления градозащитников. Ближе всего к храму располагается участок Евгения Мухина, на котором он планирует построить жилой дом.

И.о. мэра Ярославля Алексей Малютин на фоне храма Николы Мокрого

«Уважаемый Евгений Давыдович Мухин! Проявите свою добрую волю — подарите этот участок городу. Станьте почетным попечителем того, что там будет создано — либо памятник державному граду Ярославлю, спасшему государство Российское в Смутное время, либо великолепный парк, или музей державности, или Лицей воссоздан, где будет увековечено и Ваше имя. Специалисты и горожане пусть решают. И Вы навсегда останетесь в памяти как патриот Ярославля. Как патриот России. На века. А что дороже вечности? Я верю, что Вам как коренному ярославцу дорог Ярославль, и в Вас живет Любовь. И Совесть. И Вы покажите всем, как можно и нужно решать даже очень сложные вопросы, опираясь на мудрость и добрую волю. И, уверен, что такое Ваше решение будет по душе всем ярославцам!» — говорится в обращении Петра Губочкина.

В своем обращении Губочкин говорит о купцах 17−19 веков, строивших храмы на свои деньги, и сравнивает их с современными бизнесменами, для которых на первом месте стоит прибыль. Причину конфликта он видит также в слабости властей, которые не могут урегулировать конфликт. Сам Петр Губочкин считает, что около храма нужно поставить памятник Минину и Пожарскому. Именно в Ярославле в 1612 году собралось и окончательно сформировалось ополчение под их руководством, освободившее Москву от польско-литовских интервентов.

Реакции бизнесмена Егения Мухина на обращение пока не последовало. Известно, что земельный участок под застройку он приобрел у мэрии Ярославля за 40 млн рублей. Несмотря на протесты и активное сопротивления градозащитников, Мухину удалось перевести участок из общественно-деловой зоны в жилую, что позволяет построить там жилой дом. Однако за разрешением на строительство он пока не обращался.