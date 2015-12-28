Таллин, 28 декабря, 2015, 16:44 — ИА Регнум. Одним из важных событий на информационном пространстве русской Эстонии в 2015 году стал запуск нового русскоязычного телевизионного канала ETV+ под руководством Дарьи Саар и портала «Вечерка» под руководством Павла Иванова. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 декабря, сообщил главный редактор портала «Мы говорим по-русски» MGPR. EU Михаил Тверской, подводя итоги уходящего года.

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По его словам, запуску ETV+ предшествовало заявление президента Эстонии и политиков страны о том, что Россия ведёт «информационную войну» и что Эстония должна с этим бороться. Бороться начали, запустив телеканал, который стал озвучивать «официальную позицию эстонских властей», считает Тверской.

По его убеждению, целью нового портала «Вечерка» является дискредитация русскоязычных правозащитников страны и всех, кто выступает за права русскоязычных Эстонии. «Формат довольно-таки прост: берётся интервью у правозащитника и публикуется на страницах портала. После этого приглашаются местные, так называемые эксперты из числа бюджетных пропагандистов или осуждённых в России криминальных личностей, которые активно начинают обсуждать правозащитника и его/её идеи, порой в не лучшем свете», — рассказывает Тверской.

Говоря о популярности ETV+ у зрителей, Тверской сослался на данные социологов, согласно которым ETV+ более популярен у эстонцев, чем у русских, благодаря своему дублированию на государственный язык. Что касается «Вечерки», добавляет он, никто из правозащитников с ними больше не сотрудничает, и за неимением оригинального контента порталу просто приходиться перепечатывать новости с других порталов.

В то же время, по его мнению, в 2015 году продолжилось наступление на независимые СМИ и журналистов, свидетельством чему стало громкое увольнение «со дня» журналистки Маргариты Корнышевой из новостного портала Delfi с формулировкой «сепаратизм». «Оказывается, в эстонской журналистике есть темы, о которых писать нежелательно. Как вы понимаете, проблемы русскоязычных и есть одна из таких тем», — добавил Тверской. Он выразил убеждение, что данное увольнение будет иметь серьёзные последствия и уже негативно сказалось на имидже Эстонии. Тверской напомнил, что Союз журналистов Эстонии поставил под сомнение независимость данного издания в решении об увольнении ведущей журналистки. «Так как данное издание является крупнейшим русскоязычным новостным порталом Эстонии, то я бы поставил под сомнение и независимость всей русскоязычной журналистики в Эстонии», — делает выводы Тверской.

Напомним, Маргарита Корнышева безуспешно оспаривала свое увольнение, которое в итоге так и не было отменено ее работодателем порталом DELFI. Свою поддержку ее борьбе выразили многие эстонские коллеги, кроме так называемых «бюджетных журналистов» русской Эстонии. Несколько месяцев в качестве автора Корнышева сотрудничала с порталом «Мы говорим по-русски», затем начала работу как глава инфобюро евродепутата от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии, известной защитницы русского образования Яны Тоом.