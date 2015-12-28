Минск, 28 декабря, 2015, 16:34 — ИА Регнум. «Вы посмотрите на свою эту махину, нашу махину — МВД, а это махина, людей немало — тысячи людей — от военной составляющей до оперативной, участковых наших, которые непосредственно на передовой. Посмотрите так, чтобы, ну, нам люди хоть иногда говорили «спасибо» за это», — сказал Александр Лукашенко, принимая 28 декабря с годовым отчётом министра внутренних дел постсоветской республики Игоря Шуневича, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель (фрагмент)

Лукашенко выразил обеспокоенность проявлениями хулиганства в белорусском обществе, отметив: «Я смотрю вот, всё больше появляется преступлений хулиганской направленности».

«Вы знаете, они же влияют на настроения людей», — сориентировал главу МВД руководитель постсоветской республики. Он привёл в пример странный случай раздвоения хулигана: «Ну в чём виноват человек, который идёт по улице, со своими проблемами, задумавшись — тут подбегает какой-то хулиган: один шапку схватил, другой там ударил его и сбежал. И мы этих людей не находим, порой, виновных.

«Это морально давит наших людей», — пожаловался Лукашенко. При этом он отметил, что больших претензий у него к белоруской милиции нет и «на фоне других государств всё-таки им надо сказать спасибо».

Следует обратить на такие явления особое внимание, подчеркнул Лукашенко, отметив: «Чтобы, живя человек в нашем обществе, в нашем государстве, он не угнетался, чтобы он не был угнетён, чтобы его меньше обижали. Тем более, это же белорус — они очень восприимчивые и обидчивые, по каждой мелочи! Если там в России на это внимание не обратят, у нас на это реагируют очень болезненно».

«И мы должны, прежде всего — милиция, должна защитить этого человека и этих негодяев ставить на место. Притом жёстко — до всяких следственных действий и судебных разбирательств», — распорядился Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия входит в число мировых лидеров по удельному весу «людей в погонах» на душу населения. Численность МВД Белоруссии превышает численность Минобороны, КГБ и других «силовых» структур, вместе взятых. В бюджете на 2016 год руководством Белоруссии предусмотрены дополнительные ассигнования на МВД, тогда как ряд других статей расходов были урезаны.