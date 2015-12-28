Ереван, 28 декабря, 2015, 16:25 — ИА Регнум. «Мы с большой тревогой смотрим, в том числе и на то, что происходит сегодня на Кавказе, особенно в связи с карабахским конфликтом, на линии соприкосновения. На то, что там применяются уже тяжелые вооружения, танки, есть человеческие потери», — заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа в интервью телеканалу «Россия 24».

Photolure Николай Бордюжа

По его словам, политический ресурс государств ОДКБ должен быть использован для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки, чтобы находящийся в достаточно горячей стадии конфликт не перерос в крупномасштабные военные столкновения.

«Сегодня это очень страшная перспектива, потому что взорвется весь Кавказ», — сказал Бордюжа.

Он отметил, что, прежде всего политическими методами, в том числе используя авторитет глав государств, нужно не допустить наращивания ситуации. «Наоборот, нужно умиротворить ситуацию, прекратить обстрелы, решать проблему Нагорного Карабаха мирным путем, и ни в коем случае применением тяжелого оружия», — заявил генеральный секретарь ОДКБ.

Николай Бордюжа подтвердил новость о том, что с 1 января 2016 года генеральным секретарем ОДКБ должен был стать представитель Армении, что на уровне президентов была договоренность о переходе на ротационный принцип, однако он добавил, что было принято решение продлить на год срок полномочий действующего генсека в связи с тем, что возникли некоторые внутренние проблемы, связанные с уточнением ротации всех должностных лиц, а также в связи с общей ситуацией, в частности, в связи с сирийским кризисом.

Говоря о программах на 2016 год, Николай Бордюжа, в частности, сказал, что в следующем году в Армении пройдут большие учения подразделений специального назначения стран-членов ОДКБ.

Как ранее писало ИА REGNUM, выступая на саммите ОДКБ в Москве 21 декабря, президент Серж Саргсян раскритиковал организацию, заявив, что в условиях продолжающейся агрессии Азербайджана по отношению к Армении организация не применяет соответствующую статью Устава.

«Каждый раз, когда Вооруженные силы Азербайджана применяют стрелковое оружие всех калибров, минометы и артиллерийские установки против Республики Армения, они стреляют по Астане, Душанбе и Бишкеку, по Москве и Минску. Напомню, что у нас есть соответствующая статья в Уставе», — заявил Серж Саргсян.

По мнению замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, ОДКБ должна была отреагировать еще на сбитый армянский вертолёт со стороны Азербайджана в августе прошлого года, как было в случае с российским бомбардировщиком.

Кочарян, который с президентом Армении Сержом Саргсяном участвовал в недавнем саммите ОДКБ в Москве подчеркивает, что если страны блока хотят иметь эффективную, а не формальную структуру, то должны руководствоваться договором организации.

«Был сбит российский самолет. Естественно, если ты имеешь военно-политическую структуру, должна быть определенная реакция. И реакция последовала. А нет ли сходства, со сбитым Азербайджаном армянским вертолетом? Тогда со стороны ОДКБ никакой реакции не последовало», — заявил Кочарян в эфире армянской службы радио «Свобода».

По мнению замминистра, выступление Сержа Саргсяна на саммите было посвящено именно этим параллелям. Если мы хотим иметь реально действующую, а не формальную военно-политическую структуру, значит есть вопросы, когда необходимо действовать согласно договору. А в договоре ОДКБ есть пункты, которые однозначно требуют в подобных ситуациях соответствующей реакции», — заявил Кочарян.

В свою очередь армянских политологов удивило мягкое заявление Бордюжи, так как по их мнению это заявление не окажет никакого воздействия на Азербайджан.

«Хотя Бордюжа отмечает, что ситуация в Карабахе настораживает, и необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию, но ни разу не упоминает Азербайджан. «Осторожная» ОДКБ просто озвучила свое беспокойство. Если заявлению не последуют конкретные шаги, ничего не изменится», — считает политолог Сергей Минасян.

Такого же мнения придерживается руководитель Центра региональный исследований Ричард Кириакосян. Политолог отмечает, что заявление Бордюжи никак не повлияет на Азербайджан, поскольку как Россия, так и Запад практически не имеют рычагов влияния на Азербайджан.