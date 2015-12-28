Красноярск, 28 декабря, 2015, 15:35 — ИА Регнум. В Москве 28 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.

kremlin.ru Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Толоконский рассказал президенту об итогах социально-экономического развития Красноярского края в 2015 году, а также о планах регионального правительства на ближайшую перспективу.

Кроме того, губернатор обратился к главе государства с рядом предложений, касающихся финансирования из федерального бюджета программы переселения жителей городов Норильск и Дудинка в районы с благоприятными природно-климатическими условиями, а также хода реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

Губернатор сообщил, что по обязательной программе, утвержденной оргкомитетом, к Универсиаде нужно построить 34 объекта: это и спортивные объекты, и объекты деревни Универсиады в кампусе Сибирского федерального университета, объекты транспортной инфраструктуры и ряд медицинских. Уточняется, что несколько объектов уже находятся в стадии строительства.

«По основным объектам сейчас по срокам была в декабре как раз завершена разработка проектной документации. Сейчас она вся в экспертизе. Есть одна просьба, потому что требуется специальное постановление правительства о лимитах финансирования, выходящих за пределы 2016 года, потому что объекты все — не годового объема строительства, деньги все, понятно, мы не можем задействовать в 2016 году, — и, чтобы были основания для экспертизы, выдать нам решение. Вот оргкомитет принял решение, что нужно отдельным постановлением зафиксировать эти лимиты по объектам, чтобы нам в январе получить все документы. И 2016−2017 годы будут два года массового строительства всех объектов, чтобы уже к началу 2018 года нам завершать всю подготовку», — отметил Толоконский.

Также, по словам главы региона, кроме обязательной программы есть еще дополнительная программа развития. «Аэропорт начали новый. Знаете, он у нас не развивался последние годы, поэтому нужен новый терминал. Сейчас 40 тысяч метров начали с частным инвестором, который у нас купил 51 процент акций. Строим новые дороги, стараемся максимально сконцентрировать внимание на памятниках истории и культуры, потому что в Красноярске их много, и все-таки Универсиада — это не только спортивный, но еще и молодежный праздник, потребуется достаточно насыщенная культурная программа. Поэтому тоже хотели это все привести», — цитирует Виктора Толоконского официальный сайт президента РФ.

Губернатор подытожил, что у региона на следующий год «большие планы»: «Рассчитываем, что мы в этом году доходы увеличиваем примерно на 18 миллиардов к уровню прошлого».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Для проведения соревнований и тренировок по десяти видам спорта будут задействованы 24 спортивных сооружения, а также объекты инфраструктуры (новое строительство — 16 объектов, реконструкция и капитальный ремонт — 8 объектов). В Универсиаде ожидается участие 1,7 тыс. спортсменов и 3,5—4 тыс. официальных лиц и членов делегаций.

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Напомним, на сессии Законодательного собрания 2 декабря во втором чтении депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов. Параметры на 2016 год следующие: доходы — 192,9 млрд рублей, расходы — 207,0 млрд рублей, дефицит — 14,1 млрд.