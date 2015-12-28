Москва, 28 декабря, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) хочет видеть сборник цитат Владимира Путина у себя на полке и в ответ обещает подарить президенту РФ и первому замглавы администрации главы государства Вячеславу Володину сборник работ и статей Иосифа Сталина, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. Рашкин выразил недоумение тем, что сборник цитат Путина «Слова, изменяющие мир» еще не был ему подарен. «Видимо, перед Новым годом власть забыла про существование оппозиции. Либо в Кремле не считают нас за политиков», — отметил парламентарий.

Тьеполо Джованни Доменико. Менуэт в исполнении Коломбины и Панталоне

При этом Рашкин скептически настроен к содержанию книги. «Сомневаюсь, что там президент делится своими мыслями по поводу того, как вывести страну из кризиса, провести реальную индустриализацию, снять экономику с сырьевой иглы, остановить падение реальных доходов населения», — говорит он. Однако депутат хочет видеть сборник цитат Путина на своей книжной полке — это будет показателем того, что Кремль прислушивается к мнению коммунистов, а не только к партии власти, указал он. В ответ парламентарий обещал подарить Владимиру Путину и Вячеславу Володину сборник работ и статей Иосифа Сталина. «Современным эффективным менеджерам следует поучиться у человека, который провел реальную индустриализацию экономики и спас страну в намного более тяжелой, чем нынешняя, ситуации», — полагает Рашкин.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация президента России в качестве подарка к Новому году разослала чиновникам сборник цитат Путина под названием «Слова, меняющие мир». Якобы книгу также по почте получили более 1000 политиков и чиновников.