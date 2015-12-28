Ярославль, 28 декабря, 2015, 15:22 — ИА Регнум. Ярославский областной суд оставил в силе решение Фрунзенского районного суда г. Ярославля по делу экс-руководителя компании «Горстройзаказчик» Игоря Щенникова.

1yar.tv Игорь Щенников

В октябре 2015 года Игорь Щенников был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, коммерческом подкупе и легализации доходов, полученных преступным путём. О преступлении, совершенном Щенниковым, стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Ярославля Евгения Урлашова.

Игорь Щенников, находясь на посту генерального директора ОАО «Горстройзаказчик», принадлежащего мэрии Ярославля, вымогал у руководителя компании «Ярнефтехимстрой-3» 15 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта на строительство двух домов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подсудимый пытался обжаловать приговор, но областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. По решению суда Щенников теперь проведет четыре года в колонии строгого режима и выплатит потерпевшему десять с половиной миллионов рублей.