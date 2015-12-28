Москва, 28 декабря, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Создание к концу будущего года на приграничных с Россией территориях Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии складов передового базирования тяжёлой военной техники США, о которых сделал заявление американский командующий сухопутными силами в Европе Бен Ходжес, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что такая милитаризация подтверждает направленность руководства США на эскалацию напряжённости на территории Европы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Горбаруков Александр ИА REGNUM НАТО

«Столь масштабные военные приготовления США под абсолютно надуманным предлогом защиты союзников от несуществующей «российской угрозы» не только не отвечают интересам мира и безопасности в Европе, но и лишний раз подтверждают нацеленность Вашингтона на эскалацию напряженности и подрыв стабильности на континенте», — сказала Захарова.

Захарова также отметила, что стягивание вооружения к границам России может нарушить «ключевое положение Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года».

По этому соглашению НАТО не имеет права размещать военную технику и войска на территории российских соседей на постоянной основе. «Передовое базирование техники является именно постоянным военным присутствием, а то, что использующий ее личный состав формально будет ротироваться, принципиального значения не имеет», — пояснила Захарова.