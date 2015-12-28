Москва, 28 декабря, 2015, 14:48 — ИА Регнум. Ужесточение валютного регулирования направлено не на обеспечение прозрачности банковского сектора, а на стимулирование финансовых потоков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря управляющий партнер компании Heads Consulting Александр Базыкин, комментируя меры по ужесточению валютного регулирования, которые подразумевают идентификацию клиента при обмене суммы свыше 15 тысяч рублей, а также уплату налога на доходы при обмене валюты на сумму свыше 250 тысяч рублей.

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По мнению эксперта, все эти меры призваны «на бумаге создать невозможные условия для теневого валютного оборота». «Но на практике это приведет к моментальному разрастанию объемов «черного рынка». Власти прекрасно знают, что население скупает валюту последние два года не просто так — россияне пытаются уберечь свои сбережения от инфляции и рублевой девальвации. Но отечественный бюджет трещит по швам, казне нужны поступления — не принципиально, откуда именно они придут», — полагает Базыкин.

В теории, покупатель валюты должен будет уплатить налог с этого приобретения — поправки пока не вступили в силу, но, думается, скоро будут применены, отметил Базыкин. «Ужесточение валютного регулирования в данном случае призвано не сделать прозрачнее банковский сектор, а простимулировать финансовые потоки», — считает аналитик.

С 27 декабря вступили в силу новые правила обмена валюты, согласно которым обмен суммы свыше 15 тысяч рублей должен производиться по паспорту и после заполнения анкеты, направленной на максимальную идентификацию клиента. В то же время правительством РФ разработаны поправки, согласно которым покупатели валюты на сумму свыше 250 тысяч рублей должны платить налог на доходы.