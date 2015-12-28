Ярославль, 28 декабря, 2015, 14:41 — ИА Регнум. В ярославском хоккейном клубе «Локомотив» отказались комментировать возможность проведения Кубка «Первого канала» в Ярославле.

Кубок Первого канала, официальный логотип турнира

«Фактически комментировать нечего, так как нет никакой конкретики», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор ХК «Локомотив» Евгений Чуев.

Сообщения СМИ о возможной смене места проведения российского этапа Еврохоккейтура неоднозначно комментируют эксперты.

«На мой взгляд, сам по себе турнир уже изжил себя. Большой вопрос, чего больше он приносит — вреда или пользы, разрывая регулярный чемпионат КХЛ и вырывая игроков из клубов. При том, что большинство хоккеистов, привлекающихся в российскую сборную на этапы Евротура, на главный хоккейный турнир — чемпионат мира — не попадут. Хотя, с другой стороны, проведение Кубка «Первого канала» в Ярославле, несомненно, для Ярославля будет событием, способствующим и популяризации хоккея, и продвижению туристического имиджа города», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM ярославский представитель «Ночной хоккейной лиги» Евгений Фокин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Ярославской области поддержал идею возможного переноса Кубка «Первого канала» в Ярославль и высказал инфраструктурную готовность региона к проведению спортивного турнира.