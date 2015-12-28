Москва, 28 декабря, 2015, 14:36 — ИА Регнум. Национальная Академия кинематографических искусств объявила шорт-лист премии «Золотой орел». Итоги предварительного голосования были подведен сегодня, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Академии. За звание «Лучший фильм» будут бороться 5 картин: «Про любовь» Анны Меликян, «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, «Милый Ханс, дорогой Пётр» Александра Миндадзе, «Батальонъ» Дмитрия Месхиева и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Цитата из к/ф «Про любовь». реж Анна Меликян. 2015. Россия

Лучший анимационный фильм выберут среди работ Светланы Андриановой «Звездочка», Сергея Антонова «Необыкновенные путешествие Серафимы» и Константина Феоктистова «Три богатыря: Ход конем». На «лучший телефильм и мини-сериал» претендуют «Екатерина», «Палач» и «Чудотворец». Лучшей зарубежной картиной в российском прокате могут стать «Бёрдмен», «Вселенная Стивена Хокинга» или «Марсианин». В номинацию «Лучший режиссёр» попали Сергей Мокрицкий, Станислав Говорухин и Александр Миндадзе.

Всего Экспертный Cовет рекомендовал для голосования:

52 полнометражных игровых фильмов,

29 неигровых фильмов,

15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 13 сериалов (10 и более серий) из премьер сезона 2014−2015 гг.

29 анимационных фильмов,

26 игровых зарубежных фильмов в российском прокате.

Как сообщили в пресс-службе Академии, церемония вручения «Золотого орла-2015» пройдёт 29 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». На соискание награды за 2015 год рассматривались отечественные и зарубежные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2015 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года.

Справка ИА REGNUM:

Торжественная Церемония вручения Премии «Золотой Орел» проводится в России ежегодно с 2002 года. Награда присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной Академии кинематографических искусств и наук. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет. Главной целью Премии стало поддержания отечественного кинематографа, а также поощрение лучших произведений российского и зарубежного киноискусства.

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