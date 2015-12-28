Пекин, 28 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. Редакция китайской ежедневной газеты China Daily подвела итоги уходящего года, составив список наиболее важных законов, принятых правительством КНР в 2015 г.

Дети прислушиваются к словам Председателя Мао. Плакат КНР. 1955

С 1 января 2016 г. в Китае вступает в силу новый закон, регулирующий планирование семьи. Демографическая политика «одна семья — один ребенок», введенная еще в 1970-х годах, отменена.

С начала 2016 г. каждая из семей имеет право на рождение более одного ребенка. Поощрения для пар, решивших иметь только одного ребенка, будут отменены. Причиной отмены предыдущего демографического курса стали опасения правительства КНР, связанные с угрозой снижения темпов роста экономики Китая в будущем, вызванным старением населения.

С началом XIII пятилетнего плана развития КНР (2016−2020 гг.) начнется постепенное повышение пенсионного возраста. В конце ноября представители Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения рассказали о том, что пенсионный возраст населения Китая будет увеличиваться ежегодно на несколько месяцев.

Начиная с 2018 г. пенсионный возраст для женщин будет увеличиваться на 12 месяцев каждые 3 года. Таким образом, к 2045 г. граждане КНР, вне зависимости от пола, будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет.

Кроме того, в Китае вводится новая система пенсионного страхования. Теперь не только организации, но и сами работники делают отчисления из своих заработных плат в счет будущих пенсий. Ранее это возлагалось только на организации, пишет China Daily.

Начиная с 2016 г. граждане, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства, получат временную регистрацию, которая позволит им в полном объеме получать медицинскую и другие виды помощи со стороны государства. 21 декабря стало известно, что правительство КНР примет меры по стимулированию сельских граждан к переезду в крупные города. Этой группе граждан будет предоставлена специальная жилищная программа, по которой они смогут приобрести или арендовать жилье по низкой цене, установленной государством.

В конце года был обновлен закон о защите окружающей среды. Отныне штрафы для компаний, чья деятельность приводит к загрязнению окружающей среды, увеличены многократно, а наказание для местных властей, которые попустительски относятся к этой проблеме, стало значительно строже. С 2016 г. местные чиновники несут уголовную ответственность за нарушение экологического законодательства в вверенном им регионе. 16 апреля 2015 г. был опубликован План по защите и контролю водных ресурсов КНР. Согласно прогнозам властей КНР, благодаря новому подходу к решению проблемы загрязнения воды в Китае к 2030 г. не будет ни одного водоема, вода в котором будет загрязнена промышленными отходами.

Правительство КНР озаботилось проблемой здоровья нации. Для этого китайские власти пошли на ряд мер, в том числе внесение поправок в существующий антитабачный закон. Уже в этом году расширен список мест, где курение запрещено. В 20 раз увеличился штраф за курение в общественном месте — теперь нарушителю придется заплатить за выкуренную не в том месте сигарету штраф 200 юаней ($32). В случае если закон нарушат владельцы заведений, где курение запрещено, то им грозит штраф в размере 10 тыс. юаней ($1500).

Еще один закон, затрагивающий сферу здравоохранения, был принят весной 2015 г. С 1 июня правительство КНР перестало контролировать цены на все медицинские препараты. По мнению Пекина, это позволит создать рыночную систему цен, что сделает лекарства доступнее для конечного потребителя. Закон не затронул ряд препаратов, содержащие наркотические и психотропные вещества, — их реализацию по-прежнему будут контролировать соответствующие органы.