Владивосток, 1 января, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Объем строительных работ в Приморском крае за 2015 год сократился на 20% и составил в ценовой политике 37,5 миллиардов рублей. Ввод жилья населением региона по сравнению с минувшим годом снизился еще на 28%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приморскстата.

efeks.ru Строительство

Согласно последним статистическим данным специалистов, с января по ноябрь 2015 года объем строительных работ на территории Приморья сократился на 20% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составил 37,5 миллиардов рублей.

Читайте также: В столицах Приморья и Сахалина самые дорогие квартиры на Дальнем Востоке

Жилых домов за этого год было введено 396 тысяч квадратных метров, что на 15% меньше, нежели с января по ноябрь 2014 года. Из общего числа индивидуальные застройщики построили 220,6 тысяч квадратных метров жилья — 56% ввода жилья по краю. Еще на 28% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года снизился ввод жилья самим населением.

Как сообщало ИА REGNUM, самое дорогое жилье среди региональных столиц Дальнего Востока гражданам предлагают во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Стандартная «полуторка» на вторичном рынке в этих субъектах стоит не менее 3 миллионов рублей.

Так, двухкомнатная квартира метражом чуть больше 40 квадратов обойдется минимум в 3,7 миллионов рублей, а от 50 квадратных метров — не дешевле 4 миллионов. За трехкомнатную квартиру продавцы просят от 5 до 6 миллионов рублей.

Читайте также: В Магадане строят меньше всего жилья на Дальнем Востоке

В Южно-Сахалинске цена на однокомнатные квартиры также в среднем составляет 3−3,5 миллиона рублей, двухкомнатные выставляют по цене — 3,8−4 миллиона, «трешки» обойдутся 5−6 миллионов рублей.

Для сравнения: в Биробиджане однокомнатную квартиру можно купить за 1,25 миллиона рублей. Это самое бюджетное жилье из всех региональных центров Дальнего Востока.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2015 года эксперты проекта «Дальневосточные рейтинги» назвали Магаданскую область самым отсталым субъектом ДФО по темпу строительства нового жилья. За основной показатель были взяты данные о введенных в эксплуатацию тысячах квадратных метров общей площади в регионе Дальнего Востока. В случае с Колымой показатель зафиксирован на уровне 7,2 тысячи квадратных метров.