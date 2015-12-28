Москва, 28 декабря, 2015, 13:33 — ИА Регнум. Указ, запрещающий или ограничивающий выполнение турецкими организациями отдельных видов работ на территории России, подписал сегодня, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин. Согласно изменениям, внесенным в указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и защите граждан России от противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции, «признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщает пресс-служба Кремля, перечень работ определяется правительством РФ. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня глава государства поручил определить перечень контрактов с Турцией, не подпадающих под санкции.