Киев, 28 декабря, 2015, 13:31 — ИА Регнум. Для голосования за бюджет на новый 2016 год депутатам-мажоритарникам в Верховной раде предлагали взятки до $10 млн на каждый округ. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт УНН.

Euku Юлия Тимошенко

«Опять пытались коррумпировать мажоритарных депутатов. Ходили по залу, предлагали им до 10 и более миллионов на каждый округ депутата, который проголосует. Такого коррумпированного хамства вместо бюджетного процесса я просто не помню», — сообщила Тимошенко.

Тимошенко обратила внимание на то, что новый бюджет принимался в состоянии истерии и в страхе перед катастрофой — падения курса национальной валюты страны до 100 грн. за доллар.

«Они говорят: если бы бюджет не был принят, то была бы катастрофа, падение курса до 100 грн., разрушение всего на свете. Это абсолютная истерия, которая прикрывает неспособность этого правительства и новосформированного большинства в парламенте практически формировать правильную политику», — сказала Тимошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета на 2016 год предложенный правительством — худший за всю историю Украины, заявила Тимошенко в середине декабря. Ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что его партия не станет голосовать за проект бюджета предложенный правительством. В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в случае непринятия бюджета и налоговой реформы, гривна упадет.

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