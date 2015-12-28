Барнаул, 28 декабря, 2015, 13:20 — ИА Регнум.



ГТРК «Алтай» Рубцовск попросил у Минобороны танк Т-62

Рубцовск попросил у Минобороны танк Т-62

Администрация Рубцовска отправила в Министерство обороны документы с просьбой передать ей танк Т-62 — об этой инициативе 25 декабря сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

«Десять танков Т-62 и десять машин Т-64 городам и райцентрам Алтайского края предложили купить топчихинские военные, в местной части освобождают склады. В Рубцовске деньги на такое приобретение нашлись не сразу — помогло руководство местного завода запчастей», — отмечают алтайские телевизионщики.

Сейчас администрация города отправила необходимые документы в Министерство обороны, просит передать боевую машину на городской баланс. Если чиновники получат согласие, то, возможно, уже к 9 Мая бронемашина станет памятником.

Барнаул обрел нового сити-менеджера, прежний отправлен под домашний арест

25 декабря депутаты Барнаульской гордумы в ходе тайного голосования избрали главой администрации города начальника Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите Сергея Дугина, — об этом 25 декабря пишет ИА «Банкфакс».

Краевой чиновник набрал 26 голосов, его ближайший преследователь, справедливоросс Александр Молотов, — четыре. Представитель ЛДПР, депутат краевого заксобрания Андрей Щукин нашел поддержку у двоих депутатов. Оставшиеся кандидаты оказались невостребованными. При этом три бюллетеня признаны испорченными, — пишет ИА «Банкфакс».

«Контракт с новым главой администрации Барнаула будет подписан до окончания полномочий депутатов БГД (октябрь 2017 года). До этого времени в краевом центре будет сохраняться существующая система управления, включающая главу города и главу администрации. После Барнаул вернется к единоначалию, согласно принятым в октябре поправкам в Устав города. Данная модель уже практиковалась в муниципалитете до введения института сити-менеджера», — напоминает редакция «Банкфакса».

ИА «ПолитСибРу» проинформировало о том, как новый сити-менеджер видит свою работу в качестве мэра.

«Я не приводил с собой какую-то команду, кардинально ничего не менял. Старался работать с теми, кто есть. Если взаимопонимание не находили, то тогда что-то уже решали. Пока будем работать с нынешним составом горадминистрации, будем определятся по ходу работы», — сказал Дугин.

Домашний арест бывшего мэра

Кстати, в тот же день, 25 декабря, прежний сити-менеджер — Игорь Савинцев, в отношении которого возбудили уголовное дело в связи с превышением полномочий, отправлен под домашний арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие уличило его в том, что с 2009 по 2011 год, используя свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства посредством подчиненных ему сотрудников подготовил и подписал документы по предоставлению в аренду сформированных муниципальных земельных участков подконтрольным ему двум юридическим лицам без проведения торгов. После чего обеспечил строительство на земельных участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов, чем создал бесспорные основания для выкупа участков по цене, значительно ниже рыночной.

«Данными незаконными действиями муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 15 миллионов рублей. По ходатайству следователя сегодня судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в пресс-релизе Следственного управления.

«Индекс оливье»

Корреспонденты газеты «Аргументы и факты» (АиФ) вывели так называемый индекс оливье. Они посчитали во сколько обойдется барнаульцам традиционный новогодний салат.

«Самый простой (без фанатизма и выпендрёжа!) рецепт: 300 г варёной колбасы — 120 рублей, 1 банка зелёного горошка (около 400 г) — 42 рубля, 1 банка консервированных огурцов (500 г) — 57 рублей, 500 г картофеля — 10 рублей, морковь (250 г) — 8 рублей, 4 куриных яйца — 20 рублей, 150 г майонеза — 28 рублей. Итого — 185 рублей», — пишет 24 декабря на своем сайте «АиФ».

Корреспонденты издания также выяснили, что самым дорогим праздничным продуктом в Барнауле ожидаемо стала икра лососёвых: от 220−230 рублей за 100 г. Литр отечественного коньяка стоит от 1200 рублей, а бутылочка любимого дамами «Мартини» — от 700 рублей.

Новогодние нелепицы Бийска

Кое-какие новогодние постройки вызывают у бийчан если уж не разочарование, то как минимум недоумение. Об нелепицах в новогоднем украшательстве наукограда 25 декабря написала газета «Бийский рабочий».

К примеру, скат одной снежной горки уходит в декоративный забор из кустарника.

«В поселке котельщиков своя атмосфера. Видимо, посчитав, что Новый год — праздник сугубо семейный, здесь установили невысокую елочку. А главным украшением елки стала скромность. Пара «светлячков» гирлянды бежит по макушке елки-коротышки. Появились и небольшие шарики. Правда, ситуацию это не спасает», — информирует «Бийский рабочий» («БР»).

Кому невыгодна система «Платон»

Директор одного из предприятий по перевозке грузов Юрий Сидельников 23 декабря поделился с ИА «Амител» своим мнением по поводу введения системы «Платон».

«Маленькие компании будут уходить. Не будет хватать оборотных средств. Это приведет к тому, что рынок будет переформатирован в пользу больших транспортных компаний. Товаропроизводители Алтайского края тоже пострадают», — отметил Юрий Сидельников.

Он также высказал предположение, что акции протеста будут продолжаться в виде забастовок.

«На мой взгляд, самое разумное — пересчитать тариф. Потому что еще до введения системы «Платон» Минэкономразвития заявило, что, по их мнению, правильная тарифная ставка должна составлять 0,64 рубля. Мои подсчеты тоже показывают, что мы должны платить около 60 копеек, чтобы принести в бюджет 40 миллиардов рублей. Если бы с самого начала ставка была бы разумной, это не вызвало бы такой волны негатива», — резюмирует Юрий Сидельников.

Бийская скорая станет еще «скорее»

Бийск стал вторым за Уралом городом, где в 2015 году на службе скорой помощи внедрялись новые информационные технологии, — об этом 25 декабря информирует газета «Бийский рабочий».

«С февраля на Бийской станции скорой помощь за счет средств краевого бюджета была начата реализация пилотного проекта для Алтайского края по внедрению автоматизированной медицинской информационной специализированной системы управления службой скорой помощи. В регионе от Урала до Дальнего Востока было лишь два города, где отрабатывалась такая система, — Бийск и Нефтеюганск», — поясняют корреспонденты «БР».

По словам Сергея Паршукова, главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бийска», система позволяет сократить время передачи вызова. Из Бийска нововведение планируют распространить на весь край.

Аномально теплый декабрь

Аномально тёплый декабрь продолжает удивлять жителей Алтайского края. Так, 23 декабря корреспонденты «Вести-Алтай» написали о том, что на дорогах Барнаула произошло около сотни аварий, причинами их стали сильный ветер, гололед и плохая видимость. Дорожная техника работала в усиленном режиме, снега с улиц города вывезли около шести тонн, а песчано-соляной смеси высыпали на них более 650 тонн, — проинформировали алтайские телевизионщики.

В Барнауле обновили «стратегическую» больницу

Завершается масштабная реконструкция больницы № 5 Барнаула. Это лечебное учреждение имеет стратегическое значение, так как на его базе размещаются краевые специализированные центры, включая и региональный сосудистый центр. На эти цели в рамках краевой адресной программы было выделено более 220 млн рублей, которые позволили провести необходимые строительно-монтажные работы, а также приобрести высококлассное медицинское оборудование, — об этом 22 декабря пишет корреспондент «Алтайской правды» Анна Богданова.

«Сегодня в рентгеноперационной делают уникальные операции — от дренирования печеночных протоков до реконструкции и восстановления проходимости мелких сосудов, пораженных сахарным диабетом. Повысило эффективность работы внедрение ангиографа с возможностью цифровой обработки снимков. Супероперационная работает чуть более года, за это время в ней про­оперировали более тысячи больных. Удается помочь людям даже со сложными случаями ишемии, после баллонного расширения и стентирования артерии состояние человека сразу значительно улучшается», — сообщил «Алтайской правде» заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет.

Кстати, 18 декабря Якову Шойхету исполнилось 75 лет. И реконструкцию больницы он считает самым дорогим своим подарком. А губернатор Александр Карлин вручил ему еще награду — Герой Труда. Журналисты телепроекта «Наши новости» рассказали о работе знаменитого хирурга.

«Холодное полнолуние»

Редкое небесное явление «холодное полнолуние» увидели жители Алтайского края 25 декабря, — информируют «Вести-Алтай».

Редкое явление полной Луны на Рождество можно было увидеть впервые за 38 лет. «Спутник Земли будет находиться в Близнецах. Астрологи называют это «холодное полнолуние»: холодное, потому что рождественское, зимнее», — информируют телевизионщики.