Ярославль, 28 декабря, 2015, 13:10 — ИА Регнум. В Ярославле открылся новый частный музей — Музей современного искусства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он расположился в историческом здании особняка Николая Бибикова в центре города. Музей создал известный ярославский бизнесмен, владелец ИКК «Вятское», лауреат Государственной премии Олег Жаров.

wikipedia.org Казимир Малевич. Чёрный супрематический квадрат. 1915.

Здание дома Бибикова было передано Жарову властями Ярославля в безвозмездное пользование после смерти художницы Ариадны Соколовой. В течение длительного времени там располагался «Дом муз», организованный художницей, где хранилась ее личная коллекция произведений искусства. Большая часть коллекции перешла к муниципальному «Музею истории города», некоторые экспонаты приобрел сам Олег Жаров.

Музей современного искусства открывается выставкой «Вокруг квадрата». Это совместный проект с Российской академией художеств. На ней представлены работы современных российских художников, так или иначе связанные со знаменитой картиной Казимира Малевича «Черный квадрат». Некоторые картины были созданы специально для выставки. В выставке принимают участие работы Зураба Церетели, Юрия Аввакумова, Бориса Бельского, Вячеслава Колейчука и других — всего 58 художников.

В перспективе в Музее современного искусства планируется не только проведение выставок, но и создание «Клуба любителей искусства», лекции, семинары, театрализованные экскурсии, кинопоказы и сеансы арт-терапии.