Москва, 28 декабря, 2015, 12:54 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий единые требования к объему медицинских услуг по полисам для мигрантам, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. Парламентарии предлагают на уровне закона унифицировать объем медуслуг по медицинским полисам, которые требуются иностранным гражданам для въезда на территорию России и подачи документов для получения патента, разрешения на работу.

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Страховые компании продают полисы, которые значительно различаются по объему предоставляемых услуг, что определяет существенную разницу в цене страхового полиса, указали депутаты. Также большинство полисов добровольного медицинского страхования содержат ограничения по количеству обращений за медицинской помощью, предусматривают оказание иностранному гражданину медицинской помощи только в экстренной форме, а не в неотложной, а также иные условия, не позволяющие мигранту получить медицинскую помощь в необходимом объеме на основании такого полиса, обеспокоены они.

«Таким образом, часто полис не покрывает реальные затраты иностранного гражданина на лечение, что приводит к дополнительным расходам бюджета субъекта РФ на лечение (долечивание) иностранного гражданина», — отмечают парламентарии.

По подсчетам депутатов, цена полиса добровольного медицинского страхования, включающего полный объем медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме, предусмотренный стандартами, согласно проведенному мониторингу в субъектах РФ — Санкт-Петербурге и Ленинградской области — может составлять до 45—50 тыс. рублей в год, что является непосильной суммой для иностранных граждан.