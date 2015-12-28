Санкт-Петербург, 28 декабря, 2015, 12:51 — ИА Регнум. Скоростной патрульный катер проекта 3 160 «Раптор» принят государственной приемной комиссией и отправлен на Черноморский флот России. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Он завершил заказанную ВМФ России серию новейших катеров.

pellaship.ru Быстроходный катер «Раптор»

«Успешно завершены государственные испытания катера. Судно отправлено к месту базирования и вскоре войдет в состав Черноморского флота России», — сообщили на предприятии.

Ранее для нужд ВМФ России на заводе «Пелла» было построено семь подобных быстроходных новейших катеров.

Катер типа «Раптор» предназначен для доставки и высадки мобильных групп (не менее 20 человек), несения дежурства в назначенных районах, перехвата и задержания малых целей, спасения людей в районах несения дежурства.

Катер может нести круглосуточное дежурство на удалении от берега до 100 морских миль. Экипаж — три человека, скорость хода — около 50 узлов.

Катер имеет пулестойкую броню. Вооружение — дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемет «Корд» (14,5 мм), два пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм.

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», помимо выполнения военных заказов, выпускает буксиры, быстроходные катера, лоцманские боты и другие маломерные суда различного назначения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 декабря на заводе «Пелла» в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области заложили два малых ракетных корабля — «Тайфун» и «Ураган». Корабли будут оснащены ракетными комплексами «Калибр», успешно примененными российскими военными моряками в ходе антитеррористической операции России в Сирии. Всего для нужд ВМФ России будет построено семь таких кораблей.