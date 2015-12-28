Чебоксары, 28 декабря, 2015, 12:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах в новогодние и рождественские праздники планируется провести более 100 городских мероприятий, главные массовые события стартовали с открытием «Новогоднего бульвара». Традиционно город празднично преобразился, при этом главным сюрпризом года стал световой тоннель на пешеходном мосту на заливе: вокруг арт-объекта уже стали рождаться первые легенды.

cap.ru Парад «Всенашествие»

320-метровый пешеходный мост на заливе, состоящий из 28 световых нитей, стал самым большим и ярким праздничным объектом республики. На его украшение ушло свыше 9 км гирлянд, а также более 72 тыс. лампочек, что вдвое больше, чем на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Получился самый длинный в России световой сказочный мост-тоннель, говорят в администрации Чебоксар. Безопасность тоже была учтена: предварительно инженеры просчитали риски, внедрили ряд технических решений, чтобы верхние дуги выдержали вес украшений. Высокий уровень защиты имеют сами гирлянды: их можно погружать включенными в воду на метровую глубину.

Новый световой объект украсил набережную, вызывая не меньшее восхищение жителей и гостей столицы, чем «Дорога к храму» в Чебоксарах, построенная при прежнем президенте Николае Федорове в комплексе с фонтанами и позволившая в 2001 году получить титул самого благоустроенного города в России. Теперь в Чебоксарах появилась и «Дорога к Матери-Покровительнице» — достойный подарок к 550-летию столицы Чувашии, которое будет отмечаться в 2019 году. Отметим, что вокруг светового моста появляются легенды: говорят, что если загадать желание и пройти по нему, то оно сбудется.

В декабре город также украсила новая главная городская ёлка 25-метровой высоты. Ранее активисты ОНФ отнесли её к одной из самых дорогих в стране, высказав мнение о завышенной стоимости. Её стоимость составила 6,6 млн рублей. В мэрии отмечают, что начальная стоимость с учетом транспортных расходов и услуг по монтажу составляла 7,5 млн рублей, по итогам аукциона сэкономлено 864 тыс. рублей. В мэрии Чебоксар поясняют, что из местного бюджета было потрачено 60% от общей стоимости покупки (или 3,9 млн рублей), остальные 40% проплачены за счет спонсорских средств.

«Говоря языком общественников, получается, что один метр елки обошелся городу в 156 тысяч рублей, а не в 266 тыс. рублей, как было озвучено представителями ОНФ», — отметила начальник управления культуры столичной администрации Людмила Маркова. По её словам, всего на территории города установлено более 200 празднично украшенных новогодних елей.

Череду массовых праздничных событий открыл «Новогодний бульвар», где жителей города встречают плюшевые снеговики, снежинки, лесные звери. На сегодняшний день площадку уже посетили более 15 тысяч человек. «Новогодний бульвар» — одно из крупнейших культурных новогодних мероприятий, где должен побывать каждый чебоксарец. Оргкомитет, творческая группа, предприниматели — все постарались создать новогоднюю атмосферу. Распланирована программа, работают артисты, ярмарочные домики и кафе — стараемся соответствовать требованиям времени. В Новый год должны происходить чудеса, и в Чебоксарах они будут!» — заверяет глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Новогодний бульвар будет работать до 10 января. Чебоксарцы и гости города смогут не только купить приглянувшиеся товары на ярмарке, но также посетить мастер-классы в теплых домиках, сфотографироваться возле сказочных новогодних арт-объектов и оценить представления сменяющих друг друга творческих коллективов. Каждый день на Новогоднем бульваре с 18:00 часов стартует празднично-развлекательная программа.

Массовые праздничные события продолжил 26 декабря карнавальный парад «Вснашествие», который проводится с 2004 года. Со всей республики собрались костюмированные персонажи и главные герои зимних праздников — Деды Морозы и Снегурочки. Многие пришли с друзьями и коллегами, чтобы составить целую колонну сказочных героев. Помимо этого, переодеться в новогодние костюмы предложили и автомобилям, организовав конкурс «Новогодний Автокарнавал». По данным мэрии, парад собрал до 10 тыс. участников. Также прошёл новогодний бал одарённых детей, состоялся конкурс детских поделок «Символ года», организованавыставка старинных украшений «Ретро-ёлка» и ряд других событий.

На Красной площади до 10 января будет открыта резиденция Деда Мороза, а на творческой площадке творчества «Сеспель» будет работать «Новогодняя академия волшебства» — с ярмаркой, литературным кафе-караоке, интерактивными площадками, детской анимационной программой и показом новогодних фильмов, мультфильмов. Большой популярностью среди посетителей пользуются трехметровый трон Деда Мороза и перевернутая елка. За неделю работы «академии» площадку посетили более 6 тыс. человек.

На этой неделе подведут итоги ряда городских творческих конкурсов (конкурс скульптур, декорированных ёлок, фотоконкурс, конкурс талантов). Совместно с Чувашским национальным конгрессом была проведена «Всечувашская» елка, которую посетили около 300 человек со всех районов республики. Также в городе выбрали «Мисс Снегурочку-2016». 30 декабря состоится «Новогодняя гонка сильнейших», которая должна была собрать в Лапсарах сильнейших лыжников из городов и районов Чувашии.

В новогоднюю ночь центральной площадкой празднования останется Красная площадь. В 23:00 часов здесь начнётся музыкально-театрализованное представление «Карнавальная ночь», ожидается фейерверк. Традиционно в новогоднюю ночь общественный транспорт в Чебоксарах будет работать до 02:00 часов.

Отметим, что для горожан и гостей столицы создан новогодний интернет-портал. Кроме того, в Чебоксарах работает Единая новогодняя справочная, где можно узнать о проводимых мероприятиях: за неделю работы справочная служба приняла около 800 звонков.