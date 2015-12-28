Мурманск, 28 декабря, 2015, 12:36 — ИА Регнум. Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков» проекта 945А завершила восстановление технической готовности на судоремонтном заводе СРЗ «Нерпа» и пополнила состав боевых кораблей подводных сил Северного флота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

warfare.be Атомная подводная лодка «Псков»

«Сегодня корабль вышел из акватории завода и направился в основной пункт базирования, — отметил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик. — За время нахождения в СРЗ «Нерпа» на атомоходе был выполнен комплекс работ, позволяющий значительно продлить технический ресурс корабля и продолжить его дальнейшую эксплуатацию в условиях Арктики».

Как отметил Лузик, в ближайшее время экипаж АПЛ «Псков» приступит к выполнению курса боевой подготовки подводной лодки в море.

По информации ИА REGNUM, месяц назад заводчане передали Северному флоту отремонтированную АПЛ «Гепард» проекта 971, которая приступила к выполнению задач боевой подготовки в Баренцевом море.

Многоцелевые атомные подводные лодки, стоящие на вооружении Северного флота сегодня, имеют современное ракетное и минно-торпедное вооружение, высокую скрытность, которые позволяют им выполнять широкий спектр боевых задач, от слежения за подводными лодками противника до поражения крупных надводных и береговых целей.