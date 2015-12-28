Москва, 28 декабря, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Инцидент произошёл 28 декабря на цокольном этаже аэропорта «Домодедово».

kanalizacia-pro.ru Канализация

Люди почувствовали резкий запах, некоторые стали свидетелями того, как содержимое канализации хлынуло наружу, сообщают очевидцы.

Предположительно, прорвало встроенные коммуникации воздушной гавани, пишет LifeNews.

«Сотрудники аэропорта ищут пробоину… и параллельно устраняют последствия прорыва», — сообщил источник в аэропорту.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, «сегодня около 11:00 утра в районе стойки регистрации № 119 произошла незначительная утечка воды по причине засорения технических коммуникаций».

«Службами аэропорта были оперативно проведены работы по устранению причин неполадки и, в течение 15 минут, функционал инженерных сооружений был восстановлен. На время работ по ликвидации последствий инцидента регистрация пассажиров была перенесена на соседние стойки. На работу воздушной гавани происшествие не повлияло. Отдельно стоит отметить, что информация относительно «потопа», связанного с прорывом канализации, размещенная, по видимому, с целью привлечения дополнительного внимания, не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.