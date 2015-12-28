Москва, 28 декабря, 2015, 12:34 — ИА Регнум. За последние 10 лет материальное положение жителей России в целом заметно улучшилось, среднедушевые номинальные доходы. Доля семей с доходом на человека ниже 5 тыс. руб. с декабря 2005 г. по декабрь 2013 г. сократилась с 96% до 11% (по данным, полученным к середине декабря с.г., таковых насчитывается 13%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Заметно выше, чем в среднем по выборке, эта доля среди жителей городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) — 34%, респондентов со средним образованием — 20%. В то же время, если в декабре 2005 г. тех, чей доход превышает 10 тыс. руб. было меньше 1% по выборке, то сегодня это более половины опрошенных (54%).

Самооценка материального положения жителей России в последнее десятилетие также улучшилась: доля семей с «плохим» или «очень плохим» материальным положением упала с 32% (в декабре 2005 г.) до 16% в середине декабря 2013−2014 гг.

Вплоть до 2014 г. росли потребительские возможности: доля «бедных» семей (которым не хватает даже на еду и тем, кому достаточно средств на еду, но покупка одежды недоступна) снизилась вдвое — с 49% (в конце 2005 г.) до 22% в декабре 2014 г. Однако позже ситуация также начала ухудшаться и к настоящему моменту эта доля подскочила до 39%, вернувшись таким образом на уровень 2009 г. Среди людей пожилого возраста данные ответы встречаются существенно чаще (55%).

Одновременно за год сократилось число тех, кто свободно может позволить себе покупку продуктов и одежды, однако испытывает затруднения с приобретением бытовой техники и предметов мебели (с 47% до 40%), а также тех, чьих доходов на это хватает, однако недостаточно для покупки автомобиля (с 27% до 16%).

Опрос проведён 12−13 декабря 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.