Москва, 28 декабря, 2015, 12:30 — ИА Регнум. 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «цитатнике Путина», который якобы дарят российским чиновникам на Новый год.

Фото Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, я эту книгу не видел, не читал, и я не знаю, кто её рассылает, — сказал Песков, добавив: — Там вроде бы написано, что это управление по внутренней политике».

Он уточнил, что узнал об этом «сегодня из потоков информации».

Ранее о получении книги РБК рассказали несколько депутатов Госдумы РФ, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и секретарь Общественной палаты Еврейской автономной области Наталья Матиенко.

По ее словам, в приложенном к подарку письме говорилось, что статьи и речи президента РФ позволяют понять ценностные принципы и ориентиры, которые лежат в основе важнейших внутри — и внешнеполитических решений.