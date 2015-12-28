Мурманск, 28 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Мурманский морской торговый порт (ММТП) готов стать партнёром для ФГУП «Атомфлот» в проекте по доставке грузов на Арктическом направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

bigpicture.ru Мурманский морской порт

«Специалисты ПАО «ММТП» во главе с генеральным директором предприятия Александром Масько посетили единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной силовой установкой и встретились с руководством ФГУП «Атомфлот», — прокомментировали в пресс-службе порта.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно прошедший модернизацию атомный контейнеровоз «Севморпуть» в начале 2016 года планирует вновь приступить к доставке грузов на Арктическом направлении.

«Кооперация двух крупнейших мурманских предприятий может придать новое качество регулярной работе на трассах стратегической транспортной артерии, — отметили в порту. — По мнению экспертов, реализация данного проекта будет способствовать закреплению за Мурманской областью неформального лидерства среди Арктических регионов России».

«Идей для эффективного использования «Севморпути» сейчас обсуждается очень много, — пояснили в пресс-службе. — Это может быть траспортно-логистическое обеспечение действующих и перспективных нефтегазовых проектов, доставка строительных грузов, техники и оборудования для строительства порта «Сабетта» и завода по сжижению газа проекта «Ямал СПГ». Обсуждаются пока экспериментальные рейсы на побережье Таймыра, Арктические острова и далее на Камчатку. Словом, новая жизнь «арктического морского грузовика» обещает быть насыщенной».

Как отметили в торговом порту, габариты и другие эксплуатационные характеристики атомного контейнеровоза настолько велики, что погрузочные операции на нём являются сложной технологической задачей и требуют особого мастерства и профессионализма портовиков, а также своевременной и тщательной подготовки грузов.