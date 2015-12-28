Пекин, 28 декабря, 2015, 12:19 — ИА Регнум. В результате взрыва на складе контрафактной пиротехники в провинции Хэнань погибло 3 человека, еще 4 находятся в больнице с травмами различной сложности.

news.ifeng.com Взрыв в Китае

Как стало известно, сегодня в 10:45 по местному времени в городском округе Цзяоцзо, провинция Хэнань, произошел взрыв на складе пиротехники. По сообщению местных властей, склад располагался на территории одного из заброшенных заводов и был нелегальным. В результате взрыва погибло 3 человека, частично разрушено здание одного из цехов завода. Еще 4 пострадавших поступили в местную больницу с ранениями различных степеней тяжести, пишет «Синьлан цайцзин».

Правоохранительными органами началось расследование происшествия. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.