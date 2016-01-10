Москва, 10 января, 2016, 04:14 — ИА Регнум. В случае кризисных условий практика выплат наличными деньгами из маткапитала будет продолжаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»), подводя итоги осенней сессии Госдумы 2015 года.

Валлерант Вайлант. Портрет семьи

«Мы продолжаем очень важную программу материнского капитала. На нее придется в ближайшие два года потратить 800 млрд рублей, но мы расширили возможности использования материнского капитала. В этом году 20 тыс. рублей можно получить наличными, и в случае кризисных условий такая практика будет продолжаться», — сказал он.

Исаев напомнил, что теперь взнос на улучшение жилищных условий при покупке квартиры в ипотеку можно сделать, не дожидаясь достижения ребенком, за которого был выплачен капитал, трехлетнего возраста. Кроме того, Госдума расширила возможности распоряжения маткапиталом. «Мы дали возможность семьям, имеющим детей-инвалидов, использовать материнский капитал на техническую реабилитацию детей-инвалидов», — уточнил Исаев.

Вступил в силу закон, продлевающий действие программы маткапитала до конца 2018 года. О необходимости такого решения заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 3 декабря.