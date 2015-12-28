Симферополь, 28 декабря, 2015, 12:10 — ИА Регнум. Социологическое исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на территории Крыма показало: 89% крымчан считают, что живут хорошо. Опрошено 1000 человек.

tonkosti.ru Гаспры. Крым

Результаты ВЦИОМ: «Подавляющее большинство крымчан (89%), по их собственным словам, живут довольно хорошо. Неудовлетворенность жизненной ситуацией выражают только 10%. Положение дел в республике большинство жителей (82%) также оценивают позитивно, негативные оценки дают 15%».

Улучшение положения на территории Крыма после присоединения к России отметили 75% жителей полуострова. Ухудшение положения отмечают лишь 4% крымчан.

Социологи также поинтересовались, сколько людей поддержали бы присоединение Крыма к России, если бы был организован повторный референдум. Положительно ответили 93% крымчан.

Деятельность главы Крыма Сергея Аксёнова положительно оценили 89%. Доверяют Аксёнову 85%, не доверяют — 8%. Как конструктивные оценивают взаимоотношения Москвы и Крыма 79%, 8% считают наоборот.

Социологическое исследование проходило с 23 по 26 декабря. Количество респондентов — 1000.

ВЦИОМ регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. ВЦИОМ создан в 1987 году. 100% акций компании принадлежат государству.